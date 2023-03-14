Какое наказание грозит казахстанцам за неуплату налога на транспорт вовремя

Какое наказание грозит казахстанцам в случае неуплаты налога на транспорт вовремя, рассказали в ДГД Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщил во время брифинга на площадке РСК руководитель управления непроизводственных платежей ДГД по Алматы Куаныш Туменбаев, оплатить налог на транспортные средства физлица должны не позднее 1 апреля 2023 года. Ставки налоги устанавливаются в МРП и зависят от мощности двигателя.
Рассчитать сумму налога можно самостоятельно с помощью калькулятора в приложении е-Salyk-Azamat или на сайте www.kgd.gov.kz. Оплатить налог также можно посредством того же приложения, в приложениях банков второго уровня или в "Казпочте".
Налог на транспорт уплачивается по месту прописки владельца, а не по регистрационному учету авто.
При этом спикер напомнил, что в случае неуплаты налога в срок за каждый день просрочки начисляется пеня в размере, 1,25-кратном официальной ставке рефинансирования.
Кроме того, должнику направляется уведомление о погашении задолженности сроком исполнения 30 рабочих дней. После этого, если сумма долга составляет свыше 1 МРП, должнику направляется налоговый приказ о взыскании задолженности, которую нужно погасить в течение 5 рабочих дней.
"В случае непогашения задолженности, в целях принудительного взыскания, налоговые приказы направляются судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно, удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга", – сообщил Куаныш Туменбаев.
Помимо того, должники не смогут открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее.
Спикер напомнил, что от уплаты налога освобождаются ветераны ВОВ и боевых действий в годы ВОВ, ветераны труда в годы ВОВ, герои СССР и соцтруда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, имеющие звания "Мать-героиня" или награжденные подвеской "Алтын алқа" либо "Күміс алқа".
Также от налога освобождаются инвалиды и владельцы электромобилей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2012818-kakoe-nakazanie-grozit-kazahstantsam-za-neuplatu-naloga-na-transport-vovremya/