Какое наказание грозит казахстанцам за неуплату налога на транспорт вовремя

Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Какое наказание грозит казахстанцам в случае неуплаты налога на транспорт вовремя, рассказали в ДГД Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил во время руководитель управления непроизводственных платежей ДГД по Алматы Куаныш Туменбаев, оплатить налог на транспортные средства физлица должны не позднее 1 апреля 2023 года. Ставки налоги устанавливаются в МРП и зависят от мощности двигателя.

Рассчитать сумму налога можно самостоятельно с помощью калькулятора в приложении е-Salyk-Azamat или на сайте www.kgd.gov.kz. Оплатить налог также можно посредством того же приложения, в приложениях банков второго уровня или в "Казпочте".

Налог на транспорт уплачивается по месту прописки владельца, а не по регистрационному учету авто.

При этом спикер напомнил, что в случае неуплаты налога в срок за каждый день просрочки начисляется пеня в размере, 1,25-кратном официальной ставке рефинансирования.

Кроме того, должнику направляется уведомление о погашении задолженности сроком исполнения 30 рабочих дней. После этого, если сумма долга составляет свыше 1 МРП, должнику направляется налоговый приказ о взыскании задолженности, которую нужно погасить в течение 5 рабочих дней.

"В случае непогашения задолженности, в целях принудительного взыскания, налоговые приказы направляются судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно, удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга", – сообщил Куаныш Туменбаев.

Помимо того, должники не смогут открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее.

Спикер напомнил, что от уплаты налога освобождаются ветераны ВОВ и боевых действий в годы ВОВ, ветераны труда в годы ВОВ, герои СССР и соцтруда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, имеющие звания "Мать-героиня" или награжденные подвеской "Алтын алқа" либо "Күміс алқа".

Также от налога освобождаются инвалиды и владельцы электромобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2012818-kakoe-nakazanie-grozit-kazahstantsam-za-neuplatu-naloga-na-transport-vovremya/