Повышенные пособия по инвалидности и потере кормильца получили казахстанцы в январе

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С нового года казахстанцы с инвалидностью и семьи, потерявшие кормильца, могут рассчитывать на получение государственных пособий в повышенном размере. О том, сколько граждан их получили, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С 1 января 2023 года в стране выросли расчетные показатели, которые применяются для исчисления размеров базовых пособий. В этой связи казахстанцы, которые имеют инвалидность, а также семьи, потерявшие кормильца, начали получать пособия в увеличенном размере.

Как сообщили в Минтруда, по состоянию на 1 февраля численность получателей государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности составляет порядка 531,3 тыс. человек, а по случаю потери кормильца – около 190,8 тыс. человек.

Размеры ГСП по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев скончавшегося человека, причины его смерти и величины прожиточного минимума (ПМ). Пособия по инвалидности также зависят от величины ПМ, но в учет идет еще причина утраты трудоспособности и ее степень.

С учетом этого, а также того факта, что с нового года размер выплат был увеличен на 8,5%, взрослые казахстанцы в зависимости от группы инвалидности получили следующие пособия:

1 группа – 77 889 тенге ;

; 2 группа – 62 068 тенге ;

; 3 группа – 42 190 тенге.

Отметим, что для детей с особыми потребностями размер пособий другой. Так, например, дети с инвалидностью в возрасте до 7 лет получили в январе одинаковые выплаты независимо от группы – 56 794 тенге. Детей старше 7 лет уже делят на группы, и в зависимости от них выплаты составили от 56 794 тенге до 77 889 тенге.

Что касается пособий по потере кормильца, то с учетом повышения размер выплаты, в зависимости от количества иждивенцев может составлять от 34 888 тенге до 85 597 тенге.

Всего же с начала года на выплаты государственных пособий по инвалидности и потере кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 40 млрд тенге.

Помимо этого из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) было дополнительно выделено 5 млрд тенге. Они были направлены на социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца, которые выплачиваются вместе с соответствующими пособиями.

В январе текущего года выплаты в связи с утратой трудоспособности получили 83,3 тыс. человек, а по потере кормильца – порядка 56 тыс. семей. Они также были увеличены на 8,5%. При этом средний размер данных соцвыплат составил 33 146 тенге и 34 349 тенге соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2010564-povyshennye-posobiya-po-invalidnosti-i-potere-kormiltsa-poluchili-kazahstantsy-v-yanvare/