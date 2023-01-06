Сколько казахстанцев получат социальные выплаты в увеличенном размере

Оформление пособия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В новом году многие пособия и социальные выплаты были увеличены в размерах. Сколько казахстанцев могут рассчитывать на получение увеличенных соцвыплат рассказали в Государственном фонде социального страхования (ГФСС).

С 1 января 2023 года в Казахстане были увеличены некоторые расчетные показатели. Повышение также коснулось государственных пособий и социальных выплат из ГФСС.

Так, например, ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление об увеличении с нового года размера социальных выплат из ГФСС на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца на 8,5%.

Как отмечают представители Государственного фонда социального страхования, данные выплаты, назначенные в дополнение к государственным пособиям, были повышены для 78 тыс. человек, утративших трудоспособность и около 55 тыс. семей, потерявших кормильца.

Помимо этого с 40% до 45% также был повышен коэффициент замещения дохода, применяемый для исчисления социальной выплаты на случай потери работы. В фонде ожидают, что в текущем году порядка 117 тыс. гражданам эта соцвыплата будет назначена в повышенном размере, с ростом в среднем на 13%.

Напомним, что изменения также коснутся и выплаты по уходу за ребенком. Как ранее мы рассказывали, с 1 января 2023 года родители будут получать ее не один год, а полтора. Ожидается, что в текущем году данная выплата будет назначена более 500 тыс. гражданам.

Важно отметить, что социальные выплаты из ГФСС полагаются не всем, а лишь официально работающим казахстанцам, чей работодатель добросовестно производил все положенные отчисления в фонд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2004334-skolko-kazahstantsev-poluchat-vyplaty-iz-gfss-v-uvelichennom-razmere/