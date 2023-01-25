Какие пособия получат казахстанцы с инвалидностью в 2023 году

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане лицам с инвалидностью, а также семьям, потерявшим кормильца, полагается финансовая помощь от государства. Сколько граждан получили ее в 2022 году и какие выплаты им положены с нового года, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК.

По состоянию на 1 января 2023 года в Казахстане насчитывалось порядка 538,66 тыс. человек с инвалидностью и 189,9 тыс. получателей пособия по потере кормильца.

Всего в период с января по декабрь 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено более 341 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 99,9 млрд тенге.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев скончавшегося кормильца и от величины прожиточного минимума (ПМ). А пособия по инвалидности зависят от величины ПМ, а также от степени утраты трудоспособности.

В декабре 2022 года казахстанцы получили пособия еще по старому расчету, однако с нового года их размеры были увеличены на 8,5%.

Таким образом, например, пособие по инвалидности от общего заболевания для взрослых казахстанцев в зависимости от группы в 2023 году будет следующим:

1 группа – 77 889 тенге ;

; 2 группа – 62 068 тенге ;

; 3 группа – 42 190 тенге.

Напомним, эти и многие другие государственные пособия с 1 января назначаются в проактивном формате, то есть без непосредственного участия самих казахстанцев. Ранее мы подробно рассказывали о том, как работает эта система.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2006723-kakie-posobiya-poluchat-kazahstantsy-s-invalidnostyu-v-2023-godu/