Введение нового пенсионного взноса могут отложить в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 января 2023 года в Казахстане планировалось поэтапно вводить обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Однако данную инициативу могут отложить. На какой срок планируют перенести введение нового взноса, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно уже утвержденному постановлению правительства Республики Казахстан, с 1 января 2023 года в стране планировалось поэтапное внедрение обязательного пенсионного взноса работодателя.

Однако в данный момент рассматривается возможность отложить введение нового пенсионного взноса на один год. Изменения в законодательстве одобрили депутаты мажилиса парламента Казахстана, которые затем передали законопроект на согласование в сенат.

С похожей инициативой выступило и Министерство труда и социальной защиты населения РК, опубликовав проект о внесении изменений в постановление "Об утверждении Правил и сроков исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним" на портале «Открытые НПА».

Согласно нему, также предлагается отложить введение нового пенсионного взноса на 2024 год.

«Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию», – говорится в проекте постановления.

Сейчас это предложение находится на стадии обсуждения, которая продлится до 2 декабря 2022 года. Если его примут, то этапы внедрения ОПВР сдвинутся на год и станут следующими:

с 1 января 2024 года – 1,5%;

с 1 января 2025 года – 2,5%;

с 1 января 2026 года – 3,5%;

с 1 января 2027 года – 4,5%;

с 1 января 2028 года – 5%.

Напомним, что ОПВР казахстанские работодатели будут уплачивать из собственного бюджета, пополняя условно-накопительный пенсионный счет, из которого казахстанцы, рожденные после 1975 года, будут получать дополнительные пенсионные выплаты.

Считается, что введение нового пенсионного взноса позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником, а также решить проблему замещения солидарной части пенсии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1998425-vvedenie-novogo-pensionnogo-vznosa-mogut-otlozhit-v-kazahstane/