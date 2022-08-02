Более 40 тысяч вкладчиков ликвидированного банка не пришли за своими деньгами

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

После ликвидации банка второго уровня казахстанцы, которые держали там деньги, могут подать заявку на возврат средств. Однако более сорока тысяч вкладчиков последнего ликвидированного банка в Казахстане так этого и не сделали. О том, что стало с их деньгами, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Captital Bank Kazakhstan – последний ликвидированный банк второго уровня в Казахстане, который был лишен лицензии в прошлом году. Его вкладчики могли до 3 июля 2022 года включительно подать заявку на гарантийное возмещение средств из КФГД.

Всего фондом было возвращено более 92% от общей суммы гарантии – это порядка 1,6 млрд тенге. Тем не менее более сорока тысяч человек так и не обратились с заявлением о возврате средств. В этих случаях, как правило, суммы на невостребованных депозитах были небольшими.

Что стало с деньгами вкладчиков

Несмотря на то, что вклады остались невостребованными, КФГД не имеет права оставлять эти деньги у себя, а потому все они в течение 30 календарных дней после даты завершения выплат были перечислены на счета вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда.

Стоит отметить, что перечисление невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ осуществлено только тем вкладчикам, чьи персональные данные соответствовали сведениям, имеющимся в базе фонда.

Также вкладчику необходимо было иметь действующий документ, удостоверяющий личность, и пенсионные счета с накоплениями.

По состоянию на 2 августа текущего года от КФГД на индивидуальные пенсионные счета 41 134 вкладчиков банка поступило порядка 90 млн тенге в виде добровольных пенсионных взносов. О том, как проверить поступление денег с невостребованных депозитов на счета в ЕНПФ, мы рассказывали здесь.

Можно ли вернуть деньги из ЕНПФ

Просто так деньги обратно теперь не вернуть – они поступили на индивидуальные пенсионные счета своих владельцев и будут выплачены в виде пенсий при достижении соответствующего возраста.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Однако в некоторых случаях могут быть исключения. Законодательством РК предусмотрено, что таким правом могут воспользоваться вкладчики, которые не успели в течение установленного срока выплаты обратиться за гарантийным возмещением по уважительным причинам.

Что является уважительной причиной:

срочная служба;

нахождение вкладчика за пределами страны;

отбывание наказания в местах лишения свободы;

принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;

другие обстоятельства, установленные судом.

Чтобы вернуть свои средства, вкладчику необходимо заполнить специальную форму заявления, которая размещена на сайте КФГД, и приложить документы, подтверждающие обстоятельства, препятствовавшие ему подать заявление на выплату гарантийного возмещения в течение срока выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1981373-bolee-40-tysyach-vkladchikov-poslednego-likvidirovannogo-banka-ne-prishli-za-svoimi-dengami/