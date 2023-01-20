Полагаются ли иностранцам, работающим в Казахстане, пенсионные выплаты из ЕНПФ

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как известно, из зарплат всех работающих казахстанцев удерживаются взносы, которые идут на их пенсионные счета. Именно из этих накоплений граждане потом будут получать пенсионные выплаты. Полагаются ли они работающим здесь иностранцам, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Пенсионная система Казахстана – многоуровневая. Она состоит из государственной пенсии и выплат из ЕНПФ.

Выплаты из пенсионного фонда полагаются только тем людям, у которых есть накопления на индивидуальных пенсионных счетах – если их нет, то и не будет никаких выплат. Именно поэтому важно проверять, производит ли работодатель все положенные отчисления или нет.

Стоит отметить, что на выплаты из ЕНПФ могут рассчитывать не только граждане Казахстана. Они также полагаются трудящимся из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые официально трудоустроены в нашей стране.

По данным ЕНПФ, в течение 2021-2022 годов такие выплаты были оформлены 40 гражданам из ЕАЭС. Пенсионные выплаты по возрасту были назначены 37 людям, а 3 выплаты в связи со смертью трудящихся получили их наследники.

Отметим, что этот механизм работает в обе стороны. Дело в том, что с 1 января 2021 года вступило в силу соглашение, основной целью которого является формирование и реализация пенсионных прав трудящихся государств-членов ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.

Другими словами, казахстанские работодатели должны делать пенсионные отчисления в ЕНПФ за своих иностранных работников, также как и за граждан Казахстана. А те в свою очередь могут рассчитывать на пенсионные выплаты.

Таким же образом и казахстанцы, работающие в России, Кыргызстане, Армении и Беларуси, могут рассчитывать на получение пенсии в этих странах. Таких, по данным фонда, сейчас всего два человека. На данный момент они получают пожизненные пенсии в Кыргызстане и России.

С момента вступления соглашения в силу и по состоянию на 1 января 2023 года в ЕНПФ казахстанскими работодателями были уплачены обязательные пенсионные взносы за 46 350 трудящихся граждан из стран-участниц ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2006113-polagayutsya-li-inostrantsam-rabotayuschim-v-kazahstane-pensionnye-vyplaty-iz-enpf/