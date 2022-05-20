Сколько казахстанцев добровольно отдает свои деньги в ЕНПФ

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Помимо обязательных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), которые высчитываются с зарплат, каждый казахстанец может платить добровольные пенсионные взносы (ДПВ). Как показывает статистика, таких людей становится все больше. Сколько граждан добровольно отдают свои деньги в фонд и почему они это делают, узнали журналисты NUR.KZ.

Как известно, система ЕНПФ – многоуровневая. Все взносы делятся на три категории:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ);

обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ);

добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

Именно по последней категории, добровольной, наблюдается рост числа вкладчиков.

Как передают аналитики Ranking.kz, по итогам первого квартала 2022 года объем ДПВ увеличился на 87% по сравнению с данными аналогичного периода 2021 года, достигнув 304,3 млн тенге. За первые три месяца текущего года объем добровольных взносов превысил показатель первого полугодия прошлого года.

Инфографика: ranking.kz

Выросло и общее количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по ДПВ. К апрелю текущего года в стране насчитывалось почти 69 тысяч счетов. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 54,7%.

Инфографика: ranking.kz

Среди регионов страны наибольшее количество счетов по ДПВ в марте текущего года наблюдалось в Алматы (10,4 тысячи), а также в Актюбинской (7,8 тысячи) и Павлодарской (7,8 тысячи) областях.

Инфографика: ranking.kz

Зачем платить добровольные пенсионные взносы

ДПВ, в отличие от других видов взносов, делаются на добровольной основе. Размер и периодичность взносов также определяет сам вкладчик. ДВП могут стать хорошей прибавкой к будущей пенсии. Взносы могут совершать как физические лица, так и юридические.

Также такие взносы можно делать за других лиц. Например, за своего ребенка, если у него есть ИПС, или другого близкого родственника. В некоторых случаях это станет хорошей гарантией того, что средства, накопленные на счете, будут использованы по назначению в определенное время.

Платить за своих работников ДПВ выгодно и юридическим лицам. Дело в том, что при выплате суммы уплаченных работодателем ДПВ в пользу работника не учитываются при налогообложении дохода работника.

Таким образом, в плюсе оказываются все: работодатель получает послабление при налогообложении, а работник – повышенную пенсию в будущем. Платить ДПВ можно как через банки второго уровня, так и через офисы "Казпочты".

Как потом получать пенсию из ДПВ

Получать выплаты за счет ДПВ могут граждане, достигшие 50 лет, имеющие инвалидность, а также те лица, которые уезжают на ПМЖ из Казахстана.

Также, согласно нововведению, которое ввели с 1 мая 2021 года, выплаты по ДПВ могут получать все лица, если деньги на ИПС хранятся минимум пять лет. То есть, если гражданин начал платить добровольные взносы в 25, то в 30 лет он уже может начать получать деньги со своего счета.

Инфографика: ranking.kz

Причем важная особенность этих выплат заключается в том, что вкладчик сам выбирает, как получить свои выплаты. Это можно сделать единовременно: получив на руки всю сумму вклада. А можно растянуть свои накопления на более долгий срок, получая деньги раз в месяц или даже раз в год.

Добровольные пенсионные взносы в ЕНПФ, наравне с другими финансовыми инструментами, могут стать отличным способом улучшить свое финансовое положение и обеспечить достойное будущее. Однако, делать такие взносы или нет – самостоятельный выбор каждого казахстанца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1970284-skolko-kazahstantsev-dobrovolno-otdaet-svoi-dengi-v-enpf/