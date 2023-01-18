В ЕНПФ ответили на слухи о возможности снятия 50% пенсионных накоплений

Логотип ЕНПФ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Единый накопительный пенсионный фонд прокомментировал распространившуюся в Сети информацию о возможности снятия пенсионерами 50 процентов пенсионных накоплений, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

В ЕНПФ подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

В Фонде пояснили, что законом предусмотрено использование пенсионерами своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

Это возможно, если размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определенном правительством РК.

"При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора", - пояснили в ЕНПФ.

Единый накопительный пенсионный фонд рекомендует игнорировать распространяемые в социальных сетях и других источниках сообщения о возможности снятия 50 процентов накоплений.

Также в ЕНПФ напомнили, что все операции, проводимые фондом, осуществляются бесплатно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2005814-v-enpf-otvetili-na-sluhi-o-snyatii-50-protsentov-pensionnyh-nakopleniy/