Получателей адресной социальной помощи стало больше к концу года в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Малообеспеченные семьи в Казахстане могут рассчитывать на получение адресной социальной помощи (АСП) от государства. О том, сколько казахстанцев к декабрю 2022 года ее оформили, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Проблема бедности остро стоит во всем мире, и Казахстан в этом плане не является исключением. С начала года уровень бедности в стране вырос с 4,6% в первом квартале, до 5,3% в третьем.

Вместе с тем в стране выросло и количество малообеспеченных семей, оформивших адресную социальную помощь. Если еще 1 ноября число получателей АСП составляло 699,1 тыс. человек, то к 1 декабря, по данным Минтруда, их количество достигло 724,1 тыс. человек из 140,6 семей.

В текущем году на адресную социальную помощь государство выделило из бюджета 59,4 млрд тенге.

Кто может получить АСП

Далеко не все казахстанцы могут претендовать на получение адресной социальной помощи.

Получают АСП лишь те семьи, чей среднедушевой доход оказался ниже 70% от прожиточного минимума в регионе. При этом учитываются такие виды доходов, как зарплаты, соцвыплаты, алименты и средства из некоторых других источников.

Однако на этом требования не заканчиваются. Чтобы помощь была назначена, все трудоспособные члены семьи должны иметь работу. В противном случае они обязаны принять участие в мерах содействия занятости.

Только при соблюдении этих условий семье будет одобрено назначение адресной социальной помощи. Таким образом, можно отметить, что главный смысл АСП не в том, чтобы безвозмездно выдавать людям деньги, а в том, чтобы помочь им выбраться из сложной жизненной ситуации.

Ребенок и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помощь детям

Помимо АСП нуждающимся семьям также выделяется гарантированный социальный пакет (ГСП), который направлен на поддержку детей.

На 1 декабря 2022 года 191,1 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, что в следующем году планируется отказаться от выдачи таких наборов. Вместо этого будет установлена дополнительная выплата в размере 1,5 МРП на каждого ребенка.

Таким образом родителям будет предоставлена возможность самостоятельно приобретать продукты питания детям, исходя из их индивидуальных потребностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2003449-poluchateley-adresnoy-sotsialnoy-pomoschi-stalo-bolshe-k-kontsu-goda-v-kazahstane/