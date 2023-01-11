Социальные выплаты какого размера получали казахстанцы в 2022 году

Ребенок и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работающие казахстанцы в некоторых случаях могут рассчитывать на финансовую помощь в виде социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). О том, сколько денег выплатил фонд в 2022 году, узнали журналисты NUR.KZ.

Если казахстанец официально трудоустроен и его работодатель выплачивает все положенные отчисления, то в определенных жизненных ситуациях ему полагается финансовая помощь в виде социальных выплат из ГФСС.

На выплаты гражданин может рассчитывать в следующих случаях:

если он утратил трудоспособность;

если потерял работу;

на случай потери дохода в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком.

Также из ГФСС предусмотрены выплаты на случай потери кормильца. Их могут получать иждивенцы умершего, который имел официальную работу. Так как зачастую это дети, выплаты производятся пока им не исполнится 18 лет или 23 года в случае обучения по очной форме.

Сколько выплат получили казахстанцы в 2022 году

Как сообщают представители Государственного фонда социального страхования, по итогам 2022 года социальные выплаты получили порядка 1,2 млн граждан. Их общая сумма составила 441 млрд тенге. Это на 30% больше по сравнению с 2021 годом.

Порядка 30,5 млрд тенге из ГФСС было направлено на социальные выплаты на случай утраты трудоспособности. Это на 13% больше, чем было в 2021 году. В итоге их получили 97,6 тыс. человек. Средний размер соцвыплаты составил 37 784 тенге.

Стоит отметить, что данная выплата полагается как дополнение к государственному пособию по инвалидности. Она осуществляется на период установления медико-социальной экспертизой степени утраты общей трудоспособности от 30% до 100% и производится независимо от продолжения трудовой деятельности.

В качестве социальных выплат по потере кормильца из ГФСС в 2022 году также в дополнение к государственному пособию было выплачено порядка 21,3 млрд тенге. В итоге их получило 61,4 тыс. семей. Средняя назначенная выплаты была равна 40 928 тенге.

Напомним, в 2023 году размер двух этих социальных выплат был увеличен на 8,5%.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Соцвыплаты на случай потери работы из ГФСС в 2022 году получили порядка 110,6 тыс. человек. Общая сумма составила 19,1 млрд.тенге, что на 18% больше, чем было годом ранее. В среднем казахстанцы получали по 44 833 тенге.

Единовременные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами в 2022 году получили 251,1 тыс. женщин. Их общая сумма составила 197,9 млрд тенге – это на 60% больше показателя 2021 года. Средний размер назначенной выплаты, по данным фонда, составил 809 226 тенге.

Что касается социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком, то их получили 321,8 тыс. человек на общую сумму 171,9 млрд тенге, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом средняя выплата была равна 45 942 тенге.

Напомним, если раньше родители могли получать соцвыплату по уходу за ребенком всего год, то с 1 января 2023 года этот срок был увеличен до 1,5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2004958-sotsialnye-vyplaty-kakogo-razmera-poluchali-kazahstantsy-v-2022-godu/