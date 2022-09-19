Дополнительные пенсионные выплаты появятся в Казахстане

Купюры и монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На смену солидарной пенсии в Казахстане придет условно-накопительная пенсионная выплата, сформированная за счет пенсионных взносов работодателей. Как планируют определять ее размер и кому она будет выплачиваться, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С 2023 по 2027 годы в Казахстане планируют поэтапно вводить (ОПВР).

ОПВР будут копиться на условно-накопительном счете, за счет которого будущие казахстанские пенсионеры будут получать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы.

Для чего нужна новая пенсионная выплата

На сегодняшний день в Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), которая формируется за счет пенсионных накоплений работника.

Как известно, солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. При этом 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии.

Введение ОПВР в Казахстане позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником, а также будет способствовать обеспечению замещения утраченного дохода адекватными пенсионными выплатами.

Как отмечают в Минтруда, в мировой практике значительная роль в пенсионном обеспечении отведена именно работодателю.

Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К примеру, в Малайзии работодатели вносят в пенсионный фонд 12% от дохода работника, а сам работник – 11%, в Австралии 9,5% платит только работодатель, в Беларуси всего удерживается 29%, из них работодатель платит 28%, в Германии – 18,6%, из них работодатель – 9,3%.

Учитывая интересы субъектов предпринимательства, в целях снижения нагрузки на работодателей в постковидный период, в проекте Социального кодекса РК предусматривается поэтапное введение ОПВР в течение 5 лет.

Кто будет получать новую пенсионную выплату

Данная мера направлена на поддержку казахстанцев, рожденных после 1975 года, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных накоплений.

Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Условно-накопительный компонент включает в себя преимущества накопительной и солидарной пенсионных выплат.

В частности, при назначении новой выплаты будет учитываться период отчислений и их суммарный объем. При этом поступившие средства будут направляться на выплату пенсий участникам пенсионной системы, рожденным после 1975 года и достигшим пенсионного возраста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1988439-dopolnitelnye-pensionnye-vyplaty-poyavyatsya-v-kazahstane/