На сколько выросла средняя пенсия в Казахстане за год

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пожилых граждан Казахстана не оставляют на произвол судьбы – всем им полагается государственная пенсия. На данный момент в стране насчитывается около 2,3 млн граждан пенсионного возраста. О том, сколько в среднем они получают и как изменился размер их выплат за год, читайте в материале NUR.KZ.

Каждому пожилому казахстанцу полагается государственная пенсия, которая назначается ежемесячно. Так, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала года казахстанским пенсионерам было выплачено более 2,4 трлн тенге.

Только в октябре текущего года на эти нужды из республиканского бюджета было выделено 245,1 млрд тенге. Порядка 74,6 млрд тенге от общей суммы было выплачено в качестве базовой пенсии, а 170,5 млрд тенге – в виде солидарной.

При этом средний размер пенсионных выплат на 1 ноября 2022 года составил 108 993 тенге.

Стоит отметить, что за год размер выплаты заметно вырос. Так, в первые месяцы 2021 года средняя пенсия лишь слегка превышала 100 тыс. тенге. Например, в феврале она составляла 100 308 тенге.

В конце первого полугодия 2021 года средний размер государственной пенсии из госбюджета вообще снизился. Так, по итогам июня он составил 99 898 тенге.

После этого снижения вплоть до конца 2021 года средняя пенсия так и не превысила порог в 100 тыс. тенге. Весь этот период она варьировалась от 99 726 до 99 921 тенге.

Эту отметку снова удалось пройти лишь в январе 2022 года. Тогда из бюджета было выделено более 234,7 млрд тенге, а средний размер государственной пенсии составил 105 291 тенге.

Таким образом, средняя пенсия в Казахстане за год заметно выросла. По отношению к началу текущего года разница составила лишь 3 702 тенге, а к концу 2021 года - около 9 тысяч тенге.

Стоит также отметить, что на этом рост пенсионных выплат не закончится. Согласно Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, размер государственной пенсии ежегодно индексируется, и к 2025 году планируется ее увеличить на 27%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1997199-na-skolko-vyrosla-srednyaya-pensiya-v-kazahstane-za-god/