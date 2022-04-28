Возврат пенсионных накоплений и срок обновления кредитной истории: что может измениться в Казахстане

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Вчера мажилис парламента РК на пленарном заседании одобрил ряд законопроектов по внедрению и улучшению социально-значимых продуктов. В частности, на заседании нижней палаты были затронуты вопросы пенсионных накоплений казахстанцев и обновления кредитной истории. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Основной упор в работе палаты был сделан на законопроекте, направленном на поддержку лиц с инвалидностью. Как отмечено на официальном интернет-ресурсе мажилиса парламента РК, этот проект вносит изменения в 11 кодексов и 64 закона страны.

Предлагаемые законодательные нововведения обеспечены необходимым финансированием на 5,9 миллиарда тенге, одобренным республиканской бюджетной комиссией.

Дополнительные меры поддержки лицам с инвалидностью

К примеру, поддержана поправка по предоставлению возможности прохождения ежегодного медицинского переосвидетельствования лицам с инвалидностью с неизлечимыми заболеваниями заочно, то есть без посещения медицинской организации.

Другим новшеством проекта закона является норма о возмещении одному из законных представителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, стоимости пребывания в санатории в размере 70% от гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости такого лечения самому ребенку.

Данным законопроектом предусмотрен также ряд других социально ориентированных норм, принятие которых улучшит условия жизни лиц с инвалидностью.

Улучшение продуктов автострахования

Во втором чтении депутаты одобрили проект закона по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, которым предлагается внедрение новых социально-значимых продуктов страхования.

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В частности, для автовладельцев предусматривается упрощенная страховая выплата при мелких ДТП в случае отсутствия пострадавших.

Меняется и стоимость автострахования с учетом территорий. Для водителей с низким показателем аварийности предусматривается скидка при покупке страхового полиса.

Развитие в сфере получения страховой пенсии

Хорошие новости ждут и казахстанцев, оформивших пенсионный аннуитет. Напомним, что это такой страховой продукт, который оформляется путем передачи накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в компанию по страхованию жизни.

При этом нужно накопить минимум семь с лишним миллионов тенге для мужчин 55-летнего возраста. Но зато можно на восемь лет раньше начать получать пенсию за счет страховой компании, и выплачиваться она будет пожизненно вместе с государственной пенсией и выплатами из ЕНПФ, если к пенсионному возрасту вкладчик успеет накопить еще денег.

Для граждан, которые ранее перевели часть своих пенсионных накоплений в страховые компании для заключения договоров пенсионного аннуитета, законопроектом предусматривается возможность перевода средств обратно в ЕНПФ для дальнейшего использования на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Оплата обучения, в том числе после смерти родителя

Законопроектом вводится также новый вид страхового продукта - образовательное накопительное страхование, которые позволяет кроме накопления средств для обучения одновременно страховать жизнь ребенка.

Это своего рода симбиоз между образовательным депозитом с дополнительной премией от государства в 5-7% годовых и страховым полисом.

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Пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка ранее отмечала, что такой страховой продукт даст возможность накопления денежных средств на образование ребенка, а в случае смерти родителя или его нетрудоспособности ребенку гарантируется оплата полной суммы обучения, прописанной в договоре страхования.

Сокращение срока обновления кредитной истории

В целом в рабочую группу поступило более 300 предложений, в том числе поправки по вопросу расширения потенциала микрофинансовых организаций для кредитования микро- и малого бизнеса, особенно на селе, и по созданию благоприятной среды для внедрения финансовых инноваций.

Отдельно отметим предложение, касающееся сокращения сроков передачи информации поставщиками в кредитное бюро с 15 дней до одного рабочего дня. Проще говоря, это касается обновления кредитных историй казахстанцев.

Напомним, что депутат мажилиса парламента РК Юрий Ли месяц назад в рамках депутатского запроса привел несколько примеров, как задержка обновления кредитной истории позволяла мошенникам оформлять на казахстанцев огромные кредиты.

То есть, если банки и микрофинансовые организации будут передавать в кредитное бюро информацию о том, что на имя заемщика был взят кредит, как можно чаще, то данные о его долговой нагрузке будут более актуальными, и незаконно оформленные кредиты можно будет заметить раньше.

Как Юрий Ли сообщил на своей странице в , в связи с этим им были инициированы вышеуказанные поправки в закон «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан». И на вчерашнем пленарном заседании мажилиса они были приняты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1967252-vozvrat-pensionnyh-nakopleniy-i-srok-obnovleniya-kreditnoy-istorii-chto-mozhet-izmenitsya-v-kazahstane/