Отметку в 707 тыс. тенге превысила максимальная пенсия из ЕНПФ

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Помимо пенсии из государственного бюджета, казахстанцы также могут получать ежемесячные выплаты из ЕНПФ. Какую сумму в среднем получают казахстанские пенсионеры и какого размера достигла максимальная выплата, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде.

На 1 июля 2022 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 13,4 трлн тенге, увеличившись за год на 4,8% или на 616 млрд тенге.

Как правило, основная сумма пенсионных накоплений формируется за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) – с начала года она увеличилась на 2,2% и составила 13 трлн тенге от общей суммы. Далее идут обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – за год эта сумма увеличилась на 19% и составила 394,3 млрд тенге.

Еще 2,7 млрд тенге, которые числятся на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС), сформировались за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Здесь наблюдается самое заметное увеличение – сразу на 48% больше, чем было в прошлом году.

Сколько денег казахстанцы перечислили в ЕНПФ с начала года

За шесть месяцев 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме порядка 811,3 млрд тенге. Если разделить всю сумму по типу взноса, то получится следующая картина:

ОПВ – 772,5 млрд тенге;

ОППВ – 37,5 млрд тенге;

ДПВ – 1,3 млрд тенге с начала года.

Также, несмотря на общие финансовые потери от инвестиционной деятельности, которые наблюдались этой весной, в первый месяц лета ЕНПФ "вышел в плюс" и перекрыл временные убытки. В результате, за полгода чистый инвестдоход вкладчиков превысил 338 млрд тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ по всем видам взносов на 1 июля 2022 года также составило 11,9 млн единиц. Из них 10 879 857 счетов было открыто для ОПВ, 573 754 счета – для ОППВ, и еще 303 592 счета – для ДПВ.

Сколько выплатил ЕНПФ казахстанцам

С начала года ЕНПФ выплатил 984,2 млрд тенге. Выплаты делятся на несколько видов:

единовременные выплаты на покупку жилья или лечение – 849,4 млрд тенге ;

; по возрасту – 57,3 млрд тенге;

по наследству – 34 млрд тенге ;

; в связи с выездом на ПМЖ за пределы страны – 25,6 млрд тенге;

переводы в страховые организации – 13,8 млрд тенге ;

; на погребение – 2,8 млрд тенге ;

; по инвалидности – 1,2 млрд тенге.

Главная задача ЕНПФ – обеспечить достойную старость для казахстанцев, которые вышли на пенсию и больше не могут работать так же, как раньше. В связи с этим, помимо государственной пенсии, казахстанцы также получают и ежемесячные выплаты из пенсионного фонда.

Напомним, по итогам прошлого года максимальный размер выплаты из ЕНПФ превышал 700 тысяч тенге. При этом, в скором времени эта сумма резко уменьшилась. В январе она составила всего 548 741 тенге, однако в марте размер выплаты снова превысил 700 тысяч тенге.

Как отметили в ЕНПФ, сумма средней ежемесячной выплаты (в связи с достижением пенсионного возраста) по графику на 1 июля составила 29 794 тенге, что на 22 тенге больше, чем было в апреле текущего года.

Максимальный же размер выплаты из фонда составил 707 326 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1980215-otmetku-v-707-tys-tenge-prevysila-maksimalnaya-pensiya-iz-enpf/