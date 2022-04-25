Сколько денег было выплачено казахстанцам из ЕНПФ

Иллюстративное фото: pixabay.com

Объем пенсионных накоплений продолжает расти. В данный момент на счетах в ЕНПФ хранится порядка 13 трлн тенге. Как на пенсионных счетах накопилась такая сумма, выяснили журналисты NUR.KZ.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда, всего за один год участниками системы было накоплено более 380,5 млрд тенге. Таким образом, общая сумма увеличилась на 3% и теперь на счетах ЕНПФ хранится более 13 трлн тенге. Эти данные актуальны на 1 апреля 2022 года.

Из чего состоит весь объем средств ЕНПФ

Средства в пенсионном фонде формируются из трех основных видов взноса:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ); обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ); добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

Большая часть суммы пенсионных накоплений состоит из обязательных пенсионных взносов, их объем составляет 12,6 трлн тенге. За последний год ОПВ показали рост в 2,6%.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы стоят на втором месте - их доля составляет 376,6 млрд тенге. Здесь можно увидеть увеличение за год на 19,2%.

Добровольные пенсионные взносы составляют самую малую часть от общей суммы - всего около 1,8 млрд тенге.

Как рос объем пенсионных накоплений с начала года

Объем пенсионного фонда растет всегда, 2022 год не стал исключением. Только за первый квартал этого года граждане Казахстана внесли более 383,5 млрд тенге на свои индивидуальные пенсионные счета (ИПС). Это на 84,6 млрд тенге или на 28% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

94,9% от общей суммы, или 364,1 млрд тенге, составляют ОПВ. Рост за год составил 28%. По ОППВ поступило 19,1 млрд тенге (рост 38%). По ДПВ было перечислено около 304 млн тенге. Несмотря на самую малую долю, именно добровольные взносы показали самый высокий рост - 87%.

Объем ЕНПФ растет не только за счет взносов своих вкладчиков. Прирост накоплений обеспечивается в том числе и благодаря инвестиционной политике фонда. Чистый доход всего за три месяца составил 295,8 млрд тенге.

Сколько денег было выплачено вкладчикам

На 1 апреля 2022 года индивидуальные пенсионные счеты в ЕНПФ имеют более 11 млн человек. По данным пенсионного фонда, число ИПС достигло 11,7 млн единиц. По типу вклада они делятся следующим образом:

ОПВ - 10 868 993 единицы;

ОППВ - 562 481 единица;

ДПВ - 69 188 единиц.

С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил 886,7 млрд тенге. Большую часть суммы составили единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий или для лечения - 822,1 млрд тенге.

Выплаты по возрасту составили 26,8 млрд тенге, а выплаты по наследству - 16,9 млрд тенге. Гражданам, которые выехали на ПМЖ за пределы Казахстана, было выплачено порядка 12 млрд тенге.

Переводы в страховые организации составили около 6,9 млрд тенге, а выплаты по инвалидности - 0,6 млрд тенге. Общая сумма, которая выплачивается на погребение, достигла 1,4 млрд тенге.

Как отмечают в ЕНПФ, средняя сумма ежемесячной выплаты по графику, которая полагается по достижению пенсионного возраста, составила 29 772 тенге, а максимальная сумма выплаты равна 707 326 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1966663-skolko-deneg-bylo-vyplacheno-kazahstantsam-iz-enpf/