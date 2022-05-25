"Курс реальный": Куантыров прокомментировал укрепление тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Миннацэкономики Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса прокомментировал укрепление тенге – по его словам, сейчас складывается реальный курс национальной валюты, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра, подорожание доллара ранее было обусловлено несколькими факторами.

"Там несколько факторов, один из них – фактор ажиотажа. Некоторые виды бизнеса, часть населения начинают массово скупать доллары и, соответственно, идет давление на курс тенге.

Затем ситуация стабилизировалась, мы видим, что намного лучше ситуация. Несмотря на то, что ситуация начала стабилизироваться, мы в марте еще начали уточнять бюджет, прогноз, повысили курс доллара в бюджете до 460 тенге, и нужно больше ориентироваться на это все", – пояснил министр.

Он отметил также, что правительство совместно с монетарными властями, Нацбанком и АРРФР делает все возможное, чтобы стабилизировать экономику и минимизировать негативные факторы.

"Интервенции Нацбанк, насколько я знаю, не проводил в последние месяцы. В апреле точно уже не проводились, и в мае. Курс, да, на текущий момент реальный", – резюмировал Куантыров.

Напомним, на вчерашних торгах на KASE доллар подешевел еще на 7,5 тенге и опустился до отметки в 416,9 тенге за единицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970939-kurs-realnyy-kuantyrov-prokommentiroval-ukreplenie-tenge/