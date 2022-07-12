На сколько с начала года подорожал российский рубль

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В первую неделю июля валюты некоторых развивающихся стран по различным причинам подешевели относительно доллара США. Но, например, российский рубль с начала года демонстрирует значительный рост курса. Обзор по валютам отдельных развивающихся стран представил Национальный банк Казахстана.

По итогам торгов, прошедших 8 июля, рыночный курс тенге сложился на уровне 474,92 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 1,8% (с 466,44 тенге).

На внешнем валютном рынке в первую неделю июля произошел ряд значимых событий.

В частности, выход сильных данных по рынку труда США в июне на фоне роста числа мест в несельскохозяйственной отрасли на 372 тысячи, что выше ожиданий аналитиков, вновь усилил ожидания о необходимости агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В опубликованном протоколе июньского заседания ФРС США чиновники просигнализировали о готовности рассмотреть вопрос о повышении базовой ставки еще на 50-75 базисных пункта (0,5-0,75 процентных пункта).

Эти факторы привели к преимущественно негативной динамике валют развивающихся рынков. На 8 июля их курсы по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

бразильский реал укрепился на 1,3% (с 5,33 до 5,26) на фоне роста цен на металлы после сообщений о планах Китая по поддержке своей экономики в размере 220 млрд долларов. Продолжение ускорения годовой инфляции до 11,89% в июне способствует увеличению ожиданий о повышении базовой ставки в августе;

(с 5,33 до 5,26) на фоне роста цен на металлы после сообщений о планах Китая по поддержке своей экономики в размере 220 млрд долларов. Продолжение ускорения годовой инфляции до 11,89% в июне способствует увеличению ожиданий о повышении базовой ставки в августе; индонезийская рупия ослабла на 0,2% (с 14 943 до 14 979) на фоне оттока иностранного капитала из-за рисков снижения темпов мирового экономического роста;

(с 14 943 до 14 979) на фоне оттока иностранного капитала из-за рисков снижения темпов мирового экономического роста; индийская рупия ослабла на 0,3% (с 79,04 до 79,25) на фоне глобального укрепления курса доллара США и рекордных оттоков с локального рынка акций;

(с 79,04 до 79,25) на фоне глобального укрепления курса доллара США и рекордных оттоков с локального рынка акций; мексиканский песо ослаб на 0,9% (с 20,26 до 20,45) на фоне негативного риск-сентимента. Протокол июньского заседания центробанка Мексики показал, что один участник заседания высказался о необходимости очередного повышения базовой ставки на 75 базисных пункта;

(с 20,26 до 20,45) на фоне негативного риск-сентимента. Протокол июньского заседания центробанка Мексики показал, что один участник заседания высказался о необходимости очередного повышения базовой ставки на 75 базисных пункта; южноафриканский ранд ослаб на 2,7% (с 16,42 до 16,87) на фоне бегства глобальных инвесторов от риска. Показатель деловой активности ЮАР улучшился в июне до 52,5 пункта (50,7 – в мае);

(с 16,42 до 16,87) на фоне бегства глобальных инвесторов от риска. Показатель деловой активности ЮАР улучшился в июне до 52,5 пункта (50,7 – в мае); турецкая лира ослабла на 3% (с 16,75 до 17,26) на фоне ускорения инфляции до 78,6% в июне;

(с 16,75 до 17,26) на фоне ускорения инфляции до 78,6% в июне; российский рубль ослаб на 11,8% (с 54,5 до 60,92) в ожидании действий правительства Российской Федерации по нормализации «перекупленного» рубля, а также снижения цен на нефть.

Инфографика: nationalbank.kz

Инфографика: nationalbank.kz

Инфографика: nationalbank.kz

Как изменился курс валют с начала года

Если рассматривать изменение курсов валют к доллару США с начала 2022 года по 8 июля, то для некоторых развивающихся стран картина становится более положительной.

Так, российский рубль за эти полгода укрепился на 18,4%, бразильский реал также демонстрировал стабильный рост – на 5,4%, а мексиканское песо подорожало на 0,4%.

Остальные из исследованных Нацбанком стран все также демонстрируют ослабление национальной валюты.

Больше всего с начала года по отношению к доллару США подешевела турецкая лира – на 29,8%. Далее идет казахстанский тенге, который ослаб на 10%, индийская рупия – минус 6,6%, южноафриканский ранд – на 5,8%, а также индонезийская рупия, курс которой сократился на 5%.

Инфографика: nationalbank.kz

Напомним, что в конце июня рубль по отношению к казахстанской валюте подорожал до 9,1 тенге. За последние две недели курс немного стабилизировался, и сегодня российская валюта стоит 7,55 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1977980-na-skolko-s-nachala-goda-podorozhal-rossiyskiy-rubl/