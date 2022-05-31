Ниже 415 тенге резко упал курс доллара на торгах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов сегодня, 31 мая, курс доллара к тенге резко упал и остановился на отметке 414,67 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По итогам вечерних торгов накануне курс доллара к тенге составлял 426,63 тенге за единицу. Разница с сегодняшним курсом составила 11,96 тенге.

Кроме того, за месяц доллар подешевел уже на 26,98 тенге.

Так, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 419-421 тенге, продажа – 429-431 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 419-425 тенге, продажа – 429-431 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 414-425,5 тенге, продажа – 427-431 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 420-425 тенге, продажа – 427-431 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971846-nizhe-415-tenge-rezko-snizilsya-kurs-dollara-na-torgah/