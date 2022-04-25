Объем пенсионного фонда увеличился на 5,3 трлн тенге за пять лет в Казахстане

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Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) отчитался о проделанной работе за последние пять лет и поделился своими достижениями. О том, как работал ЕНПФ, узнали журналисты NUR.KZ.

В конце 2021 года Единый накопительный пенсионный фонд на своем сайте опубликовал новую корпоративную стратегию развития на ближайшие пять лет. Поскольку предыдущая была принята в 2017 году и уже завершилась, фонд решил рассказать о всех своих достижениях и успехах за это время.

Пенсионные накопления казахстанцев стабильно росли все эти пять лет. С 2017 года вкладчикам ЕНПФ удалось увеличить свои пенсионные накопления до 13,1 триллиона тенге. Рост составил 68%, то есть общая сумма всех накоплений увеличилась на 5,3 трлн тенге.

Даже когда государством было принято решение разрешить гражданам снимать часть своих накоплений для покупки жилья или на лечение, рост не замедлился. 2021 год показал рост пенсионных накоплений на 7,7%. Как отмечают в фонде, среднегодовой рост пенсионных отчислений опережает рост ВВП.

Средняя годовая доходность пенсионных активов за 2017-2021 годы также выросла. Она составила 9,6% при средней инфляции 6,7%. А показатель накопленной доходности с момента введения накопительной пенсионной системы (НПС), по состоянию на 1 января 2022 года, превысил уровень накопленной инфляции в 1,2 раза (681,13% и 546,77%, соответственно).

Увеличилось и количество участников пенсионной системы – на 1,9 млн человек, или на 20,9%. Сейчас общее количество уникальных вкладчиков и получателей обязательных пенсионных взносов достигло 10,9 млн человек. Общее число ИПС достигло 11,5 единиц. Среднегодовой темп роста ИПС за период составил 4%.

К слову, все индивидуальные счета открываются автоматически. Если ранее, гражданам Казахстана, при устройстве на работу приходилось идти в офис ЕНПФ и открывать там свой счет, то с января 2019 года ИПС открывается сразу же, как только на него поступает первый взнос.

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Чем еще отметился ЕНПФ

Как рассказывают в фонде, по реализации законодательства страны была проведена огромная работа. Например, с 2018 года лица, достигшие пенсионного возраста, могут получать все необходимые услуги в центрах обслуживания населения (ЦОН), а для добровольных пенсионных взносов были расширены преимущества в налогообложении и в возможностях использования.

Также была проведена работа по интеграции системы в рамках Евразийского экономического союза. С 2021 года работает соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС.

За последние пять лет выросло не только качество услуг ЕНПФ, но и отношение граждан к системе. В опросах о работе пенсионной системы правильные ответы дали 69,9% респондентов, хотя целевое значение было лишь 63,5%. А индекс доверия населения к ЕНПФ составил 79%, хотя аналитики рассчитывали лишь на 74%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1966579-obem-pensionnogo-fonda-uvelichilsya-na-53-trln-tenge-za-pyat-let-v-kazahstane/