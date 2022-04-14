Пенсионные накопления казахстанцев растут, несмотря на массовые снятия средств

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У казахстанцев есть возможность снять часть своих пенсионных накоплений для покупки жилья или же на лечение. К марту 2022 года количество граждан, которые воспользовались этой возможностью, превысило миллион человек, передает NUR.KZ.

С момента, как казахстанцам разрешили снимать часть своих пенсионных накоплений и до марта 2022 года, на спецсчета граждан было переведено 2,9 трлн тенге. Эти деньги были направлены на покупку жилья или же на лечение.

На 1 марта 2022 года сумма всех пенсионных накоплений составила 13,6 трлн тенге. Это на 7,7% больше, чем годом ранее. Как так получилось, что при массовом снятии денег со счетов пенсионные накопления вкладчиков показывают рост, объяснили эксперты Ranking.kz.

Как заявляют в мониторинговом агентстве, изъятие пенсионных средств скомпенсировано ростом количества новых взносов и весьма высокими показателями инвестиционного дохода.

Инфографика: ranking.kz

Взносы в ЕНПФ разделяются на три категории:

обязательные пенсионные взносы;

профессиональные пенсионные взносы;

добровольные пенсионные взносы.

Как показывают цифры, за последние два месяца наблюдается рост во всех трех категориях. Обязательные взносы увеличились 27,9% за год и составили 232,3 млрд тенге. Профессиональные пенсионные взносы показали рост на 33,4% и выросли до 13,2 млрд тенге. Добровольные пенсионные взносы выросли сразу на 72,6% до 180,3 млн тенге.

Инфографик: ranking.kz

Чистый инвестиционный доход с января по март 2022 года превысил 522 млрд тенге. Рост в секторе увеличился сразу в два раза, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Тем не менее, пенсионная система существует не для того, чтобы в любой момент с нее можно было снять деньги и потратить на необходимые нужды. Главная цель системы - обеспечение достойной старости. А для этого нужно делать постоянные взносы, чем их больше - тем больше пенсия в будущем.

Поэтому перед снятием средств стоит дважды подумать и взвесить все за и против, необходимо трезво оценить приоритеты настоящего и будущего.

Как указывают эксперты, обеспечение адекватной пенсии в будущем - главная причина повышения порогов достаточности в апреле этого года.

С таким подходом согласны и международные эксперты. Так, например, эксперты глобального пенсионного индекса MCGPI рекомендуют сохранить сбережения для целей пенсионного обеспечения с ограничением досрочных изъятий пенсионных накоплений, чтобы накопления в будущем выполняли свою главную цель.

Снятие пенсионных накоплений негативно влияет на экономику

Досрочное снятие части пенсионных накоплений может привести к негативным последствиям, считают аналитики. В первую очередь снижаются инвестиционные возможности пенсионных активов, а с ними падает и инвестиционная доходность.

Преждевременное снятие пенсионных накоплений влияет и на рост инфляции. Появление данной возможности стало одной из причин резкого роста цен на недвижимость в 2021 году. Такая ситуация ударила по карманам как покупателей жилья, так и простых арендаторов.

Кроме того, существенная часть пенсионных активов инвестируется во внутреннюю экономику, содействуя ее укреплению и развитию. Несбалансированные досрочные изъятия денег со счетов могут отрицательно повлиять на портфель пенсионных активов и, как следствие, на инвестиционную доходность.

Инфографика: ranking.kz

С каждым годом средняя продолжительность жизни казахстанцев растет, а вместе с ней растет и общее количество людей пенсионного возраста.

Инфографика: ranking.kz

На конец 2021 года в стране числилось уже более 2,3 млн пенсионеров - это на 30% больше, чем было десять лет назад. Такая ситуация наглядно показывает актуальность сохранения денег на пенсионных счетах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1964996-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev-rastut-nesmotrya-na-massovye-snyatiya-sredstv/