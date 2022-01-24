На какой вид дохода рассчитывают казахстанцы в пенсионном возрасте

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По итогам социологического исследования о вопросах пенсионного обеспечения были сделаны выводы о базовых и продвинутых знаниях казахстанцев в этой сфере. Что знают опрошенные казахстанцы о расчете пенсии, об инвестициях и на какой доход расcчитывают в старости, читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты ЕНПФ после проведения независимого ежегодного социсследования в сфере пенсионного обеспечения и степени доверия населения к фонду выяснили, что уровень финансовой грамотности казахстанцев повысился.

В исследовании было задействовано население всех 17 регионов Казахстана (14 областей и 3 городов республиканского значения). Всего было опрошено 3 000 респондентов.

Опрошенных женщин и мужчин было примерно поровну (1 545 и 1 455).

По социальному статусу респонденты распределились следующим образом:

наемные работники – 2 085 человек (69,5%);

самозанятые – 768 человек (25,6%);

безработные – 147 человек (4,9%).

Опрошенные граждане занимаются следующими сферами деятельности:

коммерческим бизнесом – 572 (19,07% от общего числа опрошенных);

сельским хозяйством – 463 (15,43%);

образованием и воспитанием – 452 (15,07%);

задействованы в государственной сфере – 334 (11,13%);

наукой – 27 (0,90%).

На какой вид доходов делают ставку казахстанцы в пенсионном возрасте

Респондентам был задан вопрос об их финансовом благосостоянии в пенсионном возрасте. О том, что будет являться их основным источником доходов в этот период. Целью было выявление осознания своей личной ответственности за будущее в пенсионном возрасте, и насколько в целом этому уделяется внимания.

Большинство опрошенных ( 75,7% ) считают, что основным источником их финансового благосостояния будет пенсия. Здесь имеются ввиду выплаты от государства и из ЕНПФ. Так думает 2 271 человек.

) считают, что основным источником их финансового благосостояния будет пенсия. Здесь имеются ввиду выплаты от государства и из ЕНПФ. Так думает 2 271 человек. На собственный бизнес полагаются 9,6% опрошенных граждан (288 человек).

опрошенных граждан (288 человек). На иные сбережения, помимо накоплений в ЕНПФ, рассчитывают 8,13% респондентов, или 244 человека.

Что казахстанцы знают о пенсионном обеспечении

В общей сложности коэффициент знаний базового уровня о пенсионной системе составил 69,9%. Это превысило показатель прошлого года, который составлял 62%.

Значительная часть опрошенных респондентов (49,17%) правильно определяет функцию ЕНПФ. Они видят ее в аккумулировании обязательных и добровольных пенсионных взносов вкладчиков, ведении индивидуального учета пенсионных накоплений и осуществлении выплат за счет пенсионных накоплений.

Опрошенные граждане были хорошо осведомлены о видах пенсионных взносов, выплат и возрасте выхода на пенсию.

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Почти половина респондентов (43,9%) отлично проинформирована о государственной базовой пенсионной выплате, гарантированной всем гражданам страны.

Также они хорошо осведомлены о государственной трудовой (солидарной) пенсии по стажу и о пенсионных выплатах из ЕНПФ за счет собственных пенсионных накоплений работника, сформированных из обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов.

Что знают казахстанцы об инвестировании

Как показал опрос, существенная часть опрошенных, 1 187 респондентов (39,57%), считает, что инвестирование пенсионных активов осуществляется только Нацбанком.

И только 738 из общего количества опрошенных граждан (24,60%) знают о функции управляющих инвестиционным портфелем (УИП) в части инвестирования пенсионных активов для получения инвестиционного дохода.

Вместе с тем, 721 респондент (24,03%) ошибочно полагает, что инвестирование пенсионных активов для получения инвестиционного дохода осуществляет ЕНПФ.

Большинство опрошенных граждан (1 252 человек, или 41,73%) осведомлены о том, что размер инвестиционного дохода варьируется в зависимости от начисленного вознаграждения по ценным бумагам, изменения рыночной стоимости ценных бумаг и курсов иностранных валют. При этом, инвестиционный доход может быть как положительный, так и отрицательный - в зависимости от ситуации на фондовых рынках.

Значительная часть респондентов (1 307 человек, или 43,60%) знает, что пенсионные накопления вкладываются в различные инвестиционные активы и приумножаются за счет инвестиционного дохода

Таким образом, коэффициент знаний продвинутого уровня осведомленности населения о пенсионной системе составил 43,4%, это выше показателя прошлого года в полтора раза. Отметим, тогда он составлял 27,5%.

Выводы проведенного исследования

Как показало исследование, значительная часть населения имеет базовые знания по финансовой грамотности и с каждым годом уровень этих знаний увеличивается. А прирост знаний продвинутого уровня (инвестиции и т.д.) отмечается особенно, так как его показатели выросли заметнее всего.

Уровень доверия к пенсионной системе и к ЕНПФ составляет приблизительно равное значение. Средний уровень доверия в 2021 году составил 5,8 баллов по шкале от 1 до 10 баллов. Наибольшие показатели зафиксированы в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях.

по шкале от 1 до 10 баллов. Наибольшие показатели зафиксированы в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях. В плане получения информации о пенсионной системе и деятельности ЕНПФ опрошенные граждане выбирают различные источники: посредством социальных сетей и мессенджеров (44,1% из числа всех ответов), посредством телевидения (43,5%), посредством новостных и прочих сайтов (12,8%).

Для получения информации о своих пенсионных накоплениях опрошенные граждане предпочитают обращаться в ЦОН (1 712 упоминаний) или в ЕНПФ (1 624 упоминания респондентов). Также, по мнению респондентов, такую информацию легко получить через выписку на электронный адрес (1 280 упоминаний) или через мобильное приложение (1 205 упоминаний).

Напоминаем, что базовые пенсионные выплаты с начала текущего года были повышены на 5%, а пенсии по возрасту - увеличены на 7%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1952659-na-kakoy-vid-dohoda-rasschityvayut-kazahstantsy-v-pensionnom-vozraste/