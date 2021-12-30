Какой доход с пенсионных накоплений в ЕНПФ был получен в уходящем году

Пенсионные накопления могут находиться под управлением не только Национального банка. С этого года их часть можно передать управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Какой доход был получен каждой из этих финансовых организаций, читайте в материале NUR.KZ.
На 1 декабря 2021 года вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) получили инвестиционный доход свыше 1,3 трлн тенге. А общий объем пенсионных накоплений, которые вкладываются в различные финансовые инструменты для получения такого дохода, составил 13,4 трлн тенге, передает пресс-центр ЕНПФ.
Куда вкладывает пенсионные накопления Нацбанк
Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка РК, составили 13 366,46 млрд тенге.
Основные инвестиции Нацбанка в качестве доверительного управляющего были вложены в следующие финансовые инструменты:
- государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные министерством финансов, текущая стоимость которых составляет 5 094,12 млрд тенге (38,11% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность по инвестициям в тенге составила в тенге 9,4% годовых, в долларах США – 3,4% годовых;
- государственные ценные бумаги иностранных государств на сумму 2 179,87 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 16,31%. Средневзвешенная доходность на отчетную дату составила 0,9% годовых.
- облигации квазигосударственных организаций РК составили 12,96% от общего портфеля, их текущая стоимость - 1 732,38 млрд тенге. Средневзвешенная доходность в тенге составила 10,7% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.
- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 035,84 млрд тенге, что является 7,75% к общему портфелю. На отчетную дату средневзвешенная доходность по этим облигациям составила 10% годовых.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, распределился следующим образом:
- в национальной валюте – 67,61%,
- в долларах США – 32,32%,
- в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля.
Структура инвестиционного дохода
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода следующая:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» 803,91 млрд тенге;
- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 156,37 млрд тенге;
- доходы от переоценки иностранной валюты 83,08 млрд тенге;
- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 161,05 млрд тенге;
- прочие доходы составили 176,10 млрд тенге.
Доходность от инвестиционной деятельности
В результате инвестиционной деятельности, а также изменения курсов иностранных валют и рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 11 месяцев 2021 года составил 1 380,51 млрд тенге.
Доходность пенсионных накоплений под управлением Нацбанка с начала 2021 года составила 11,% при инфляции 7,8%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,2%.
За последний год (с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021 года) доходность была на уровне 11,77% при инфляции в 8,7%. Значит, реальный доход за последние 12 месяцев составил 3,07%.
Какой доход получили управляющие инвестиционным портфелем
С января 2021 года гражданам было предоставлено право использовать часть своих пенсионных накоплений для передачи в инвестиционное управление управляющим компаниям. Таких компании в Казахстане на сегодняшний день четыре, три из них начали свою работу с середины марта текущего года, еще одна - с начала апреля.
Главным условием для вкладчиков ЕНПФ, чтобы передать часть своих взносов в доверительное управление, должна быть достаточная сумма на пенсионном счете.
В результате общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, на 1 декабря 2021 года составил порядка 6,2 млрд тенге.
АО «Jusan Invest»
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», на 1 декабря 2021 года составили 2,76 млрд тенге.
Пенсионные накопления при этом были инвестированы в:
- ценные бумаги (ноты) Нацбанка РК (38,30% портфеля),
- паи Exchange Traded Funds (ETF) (21,24%),
- государственные бумаги Министерства финансов РК (18,56%),
- остальные активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 21,90%.
В тенге представлено 57,05% инвестиционного портфеля, в долларах США - 42,95%.
В результате инвестиционной деятельности данного УИП, изменений рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода с 15 марта по 1 декабря текущего года составил 120,23 млн тенге.
Доходность пенсионных активов за восемь с половиной месяцев достигла уровня 7,42%.
АО «Halyk Global Markets»
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», составили 1,67 млрд тенге.
Пенсионные активы инвестированы в:
- ноты Нацбанка РК (19,33% портфеля),
- паи ETF (16,96%),
- облигации квазигосударственных организаций РК (15,12%),
- операции обратного РЕПО (13,16%).
- акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (11,17%),
- облигации банков второго уровня (9,40%),
- корпоративные облигации организаций РК (7,46%),
- облигации международных финансовых организаций (7,32%)
- и денежные средства на счетах (0,06%).
Инвестиции в национальной валюте составили 71,85% портфеля, в долларах США - 28,15%.
Здесь инвестиционный доход за восемь с половиной месяцев достиг 86,15 млн тенге или 6,87%.
АО «BCC Invest»
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 1,04 млрд тенге.
Данная сумма инвестирована в:
- паи (ETF на индексы) (29,64% от портфеля),
- облигации квазигосударственных организаций РК (19%),
- акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (11,45%),
- облигации банков второго уровня РК (11,18%),
- операции обратного РЕПО (9,87%),
- облигации международных финансовых организаций (9,41%),
- корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (8%),
- денежные средства на инвестиционных счетах (4,57%).
В финансовые инструменты в национальной валюте инвестировано 57,68% портфеля, а в долларах США – 42,32%.
С 15 марта по 1 декабря 2021 года инвестиционный доход составил 48,53 млн тенге. А доходность пенсионных активов за восемь с половиной месяцев - 5,96%.
АО «Сентрас Секьюритиз»
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», на 1 декабря 2021 года составили 668,75 млн тенге.
Они были инвестированы в:
- государственные ценные бумаги Министерства финансов РК (83,24% от общего инвестпортфеля),
- акции и депозитарные расписки эмитентов РК (14,59%),
- операции обратного РЕПО (1,79%),
- денежные средства на инвестиционных счетах (0,23%).
Все инвестиции произведены в национальной валюте.
В результате инвестиционной деятельности управляющего инвестиционным портфелем и изменений рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с 1 апреля по 1 декабря 2021 года составил 40,83 млн тенге.
Доходность пенсионных активов за восемь месяцев составила 8,53%.
Таким образом, средневзвешенная доходность среди четырех управляющих инвестиционным портфелем за время их работы (восемь месяцев) составила 7,2% с учетом объема инвестируемых средств. Итоги годовой доходности будут известны по прошествии соответствующего периода.
Напомним, что пенсионные активы переоцениваются еженедельно и в последний день месяца. При этом размер инвестиционного дохода может немного уменьшиться в зависимости от результатов вложений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1949150-kakoy-dohod-s-pensionnyh-nakopleniy-v-enpf-byl-poluchen-v-uhodyaschem-godu/