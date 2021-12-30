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Какой доход с пенсионных накоплений в ЕНПФ был получен в уходящем году

Женщина считает монеты
Иллюстративное фото: Getty Images / Suwaree Tangbovornpichet

Пенсионные накопления могут находиться под управлением не только Национального банка. С этого года их часть можно передать управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Какой доход был получен каждой из этих финансовых организаций, читайте в материале NUR.KZ.

На 1 декабря 2021 года вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) получили инвестиционный доход свыше 1,3 трлн тенге. А общий объем пенсионных накоплений, которые вкладываются в различные финансовые инструменты для получения такого дохода, составил 13,4 трлн тенге, передает пресс-центр ЕНПФ.

Куда вкладывает пенсионные накопления Нацбанк

Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка РК, составили 13 366,46 млрд тенге.

Основные инвестиции Нацбанка в качестве доверительного управляющего были вложены в следующие финансовые инструменты:

  • государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные министерством финансов, текущая стоимость которых составляет 5 094,12 млрд тенге (38,11% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность по инвестициям в тенге составила в тенге 9,4% годовых, в долларах США – 3,4% годовых;
  • государственные ценные бумаги иностранных государств на сумму 2 179,87 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 16,31%. Средневзвешенная доходность на отчетную дату составила 0,9% годовых.
  • облигации квазигосударственных организаций РК составили 12,96% от общего портфеля, их текущая стоимость - 1 732,38 млрд тенге. Средневзвешенная доходность в тенге составила 10,7% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.
  • облигации банков второго уровня РК на сумму 1 035,84 млрд тенге, что является 7,75% к общему портфелю. На отчетную дату средневзвешенная доходность по этим облигациям составила 10% годовых.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, распределился следующим образом:

  • в национальной валюте – 67,61%,
  • в долларах США – 32,32%,
  • в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля.

Структура инвестиционного дохода

Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода следующая:

  • доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» 803,91 млрд тенге;
  • доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 156,37 млрд тенге;
  • доходы от переоценки иностранной валюты 83,08 млрд тенге;
  • доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 161,05 млрд тенге;
  • прочие доходы составили 176,10 млрд тенге.

Доходность от инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности, а также изменения курсов иностранных валют и рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 11 месяцев 2021 года составил 1 380,51 млрд тенге.

Доходность пенсионных накоплений под управлением Нацбанка с начала 2021 года составила 11,% при инфляции 7,8%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,2%.

За последний год (с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021 года) доходность была на уровне 11,77% при инфляции в 8,7%. Значит, реальный доход за последние 12 месяцев составил 3,07%.

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Иллюстративное фото: Getty Images / amixstudio

Какой доход получили управляющие инвестиционным портфелем

С января 2021 года гражданам было предоставлено право использовать часть своих пенсионных накоплений для передачи в инвестиционное управление управляющим компаниям. Таких компании в Казахстане на сегодняшний день четыре, три из них начали свою работу с середины марта текущего года, еще одна - с начала апреля.

Главным условием для вкладчиков ЕНПФ, чтобы передать часть своих взносов в доверительное управление, должна быть достаточная сумма на пенсионном счете.

В результате общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, на 1 декабря 2021 года составил порядка 6,2 млрд тенге.

АО «Jusan Invest»

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», на 1 декабря 2021 года составили 2,76 млрд тенге.

Пенсионные накопления при этом были инвестированы в:

  • ценные бумаги (ноты) Нацбанка РК (38,30% портфеля),
  • паи Exchange Traded Funds (ETF) (21,24%),
  • государственные бумаги Министерства финансов РК (18,56%),
  • остальные активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 21,90%.

В тенге представлено 57,05% инвестиционного портфеля, в долларах США - 42,95%.

В результате инвестиционной деятельности данного УИП, изменений рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода с 15 марта по 1 декабря текущего года составил 120,23 млн тенге.

Доходность пенсионных активов за восемь с половиной месяцев достигла уровня 7,42%.

АО «Halyk Global Markets»

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», составили 1,67 млрд тенге.

Пенсионные активы инвестированы в:

  • ноты Нацбанка РК (19,33% портфеля),
  • паи ETF (16,96%),
  • облигации квазигосударственных организаций РК (15,12%),
  • операции обратного РЕПО (13,16%).
  • акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (11,17%),
  • облигации банков второго уровня (9,40%),
  • корпоративные облигации организаций РК (7,46%),
  • облигации международных финансовых организаций (7,32%)
  • и денежные средства на счетах (0,06%).

Инвестиции в национальной валюте составили 71,85% портфеля, в долларах США - 28,15%.

Здесь инвестиционный доход за восемь с половиной месяцев достиг 86,15 млн тенге или 6,87%.

АО «BCC Invest»

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 1,04 млрд тенге.

Данная сумма инвестирована в:

  • паи (ETF на индексы) (29,64% от портфеля),
  • облигации квазигосударственных организаций РК (19%),
  • акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (11,45%),
  • облигации банков второго уровня РК (11,18%),
  • операции обратного РЕПО (9,87%),
  • облигации международных финансовых организаций (9,41%),
  • корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (8%),
  • денежные средства на инвестиционных счетах (4,57%).

В финансовые инструменты в национальной валюте инвестировано 57,68% портфеля, а в долларах США – 42,32%.

С 15 марта по 1 декабря 2021 года инвестиционный доход составил 48,53 млн тенге. А доходность пенсионных активов за восемь с половиной месяцев - 5,96%.

АО «Сентрас Секьюритиз»

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», на 1 декабря 2021 года составили 668,75 млн тенге.

Они были инвестированы в:

  • государственные ценные бумаги Министерства финансов РК (83,24% от общего инвестпортфеля),
  • акции и депозитарные расписки эмитентов РК (14,59%),
  • операции обратного РЕПО (1,79%),
  • денежные средства на инвестиционных счетах (0,23%).

Все инвестиции произведены в национальной валюте.

В результате инвестиционной деятельности управляющего инвестиционным портфелем и изменений рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с 1 апреля по 1 декабря 2021 года составил 40,83 млн тенге.

Доходность пенсионных активов за восемь месяцев составила 8,53%.

Таким образом, средневзвешенная доходность среди четырех управляющих инвестиционным портфелем за время их работы (восемь месяцев) составила 7,2% с учетом объема инвестируемых средств. Итоги годовой доходности будут известны по прошествии соответствующего периода.

Напомним, что пенсионные активы переоцениваются еженедельно и в последний день месяца. При этом размер инвестиционного дохода может немного уменьшиться в зависимости от результатов вложений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1949150-kakoy-dohod-s-pensionnyh-nakopleniy-v-enpf-byl-poluchen-v-uhodyaschem-godu/

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