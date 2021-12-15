"Некомпетентно": депутат просит наказать авторов методики определения порога достаточности пенсионных

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Спикер мажилиса отчитал главу ЕНПФ за несвоевременные разъяснения по вопросу повышения порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений в 2022 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты попросил председателя ЕНПФ Жаната Курманова готовиться отвечать на вопросы депутатов, когда приходит в Мажилис.

"Вы можете прямо отвечать на заданный вопрос? Как вы возглавляете (ЕНПФ - прим. ред.)? Понятно, почему вы на три недели рот закрыли и не могли объяснить народу по порогам достаточности. Еще ссылались, что вам законы такие написали. Готовиться надо, Жанат Бостанович, когда приходите сюда", - сказал Нигматулин.

Его поддержал коллега - депутат Аманжан Жамалов.

В своем депутатском запросе на имя премьера Аскара Мамина он подверг критике новую методику определения порогов достаточности пенсионных накоплений. Если следовать ей, по его расчетам, количество вкладчиков, имеющих возможность использовать свои пенсионные накопления, сократится с 600 до 150 тысяч человек, то есть в четыре раза.

"Методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года, не соответствует нормам Закона РК "О пенсионном обеспечении".

Так, согласно подпункту 15-1) статьи 1 Закона, порог минимальной достаточности - это минимальный размер пенсионных накоплений, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Однако, в Методике используется показатель минимального размера заработной платы (60 000 тенге).

Таким образом, в Методике банально некомпетентно либо осознанно сделана методологическая ошибка, которая привязывает пороги к размеру минимальной заработной платы вместо показателя минимальной пенсии 46 302 тенге, что привело к увеличению минимальных порогов достаточности в среднем от 64% до 83%", - указал депутат.

Как итог, добавил он, для 20-летнего порог повышается с 1,7 млн тенге до 3,1 млн тенге, для людей в возрасте 59-62 лет – с 5,5 млн тенге до 9,1 млн тенге.

"Тогда как при использовании в расчетах показателя минимальной пенсии (46 302 тенге - прим. ред.), как это установлено Законом, пороги достаточности выросли бы всего на 9% по сравнению с 2021 годом.

Более того, у ЕНПФ существует конфликт интересов при расчете минимальных порогов достаточности, так как Фонд, как держатель пенсионных активов, не заинтересован в изъятиях населением своих накоплений.

Расчет минимальных порогов достаточности не может входить в полномочия ЕНПФ. Этим должно заниматься Министерство труда и социальной защиты населения", - заявил мажилисмен.

Также, по словам Жамалова, при принятии решения о повышении порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений были нарушены сроки публикации.

"Согласно Закону РК "О пенсионном обеспечении", пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений должны были быть опубликованы не позднее 1 декабря 2021 года, а не 3 декабря. И не только на интернет-ресурсе ЕНПФ, а также в печатных изданиях.

Еще 1 сентября в своем Послании глава государства разрешил перечислять часть пенсионных накоплений на депозит в "Отбасы банк". Но соответствующие поправки были приняты только 10 декабря 2021 года. При этом информационные системы и платформы для приема заявок еще дорабатываются", - подчеркнул депутат.

В связи с этим он предложил отказаться от использования показателя минимальной заработной платы при расчете порогов достаточности и пересчитать пороги минимальной достаточности на 2022 год, используя размер минимальной пенсии в соответствии с законом о пенсионном обеспечении.

Он также предлагает закрепить полномочия по расчету порогов достаточности за Минсоцтруда как уполномоченного органа.

Указал он и на необходимость провести служебное расследование и наказать ответственных за разработку Методики определения порога минимальной достаточностипенсионных накоплений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947057-nekompetentno-deputat-prosit-nakazat-avtorov-metodiki-opredeleniya-poroga-dostatochnosti-pensionnyh/