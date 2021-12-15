Двадцати дней достаточно: как успеть использовать пенсионные накопления, посоветовали в ЕНПФ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель ЕНПФ Жанат Курманов в кулуарах мажилиса рассказал, почему были сокращены сроки использования пенсионных накоплений с 45 до 20 дней, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, могут ли люди успеть за столь короткое время приобрести жилье.

"Да, действительно, этот процесс (покупки жилья - прим. ред.) непростой. Это не наша компетенция, этим вопросом занимаются уполномоченные операторы, в частности "Отбасы банк" и другие банки второго уровня.

Но мы со своей стороны обращаем внимание: прежде чем обратиться в ЕНПФ и изъять свои пенсионные накопления, перевести на специальный счет в уполномоченные операторы, нужно внимательно посмотреть, какое жилье он будет приобретать, подготовить соответствующие документы.

Эти деньги изымаются с инвестиционного оборота, они не приносят инвестиционный доход человеку, фактически человек обездвиживает свои накопления. Поэтому этот период, когда они просто лежат на спецсчете, правильно было бы сократить", - считает Жанат Курманов.

Тем, кто хочет за счет части пенсионных накоплений приобрести жилье, он советует заранее подготовиться - подготовить необходимые документы, определиться с тем, как они будут улучшать жилищные условия, и только после этого обращаться в уполномоченные операторы и переводить деньги на специальный счет.

"Если они (вкладчики - прим. ред.) провели подготовительную работу, то 20 дней достаточно по оценке правительства", - резюмировал он.

Ранее в МИИР сообщили, что идею сократить сроки использования пенсионных предложил Нацбанк, так как при отсутствии подтверждающих документов вкладчики несколько раз производили изъятия и возвраты выплат в ЕНПФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947067-dvadtsati-dney-dostatochno-kak-uspet-ispolzovat-pensionnye-nakopleniya-posovetovali-v-enpf/