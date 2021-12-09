"Подрывает доверие к программе": депутаты просят пересмотреть методику расчета порога достаточности пенсионных

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Сенатор Нурлан Кылышбаев на заседании сената высказался негативно о возможном перерасчете порога минимальной достаточности для снятия части пенсионных накоплений. По его данным, по новой методике, этот показатель вырос от 63% для самых возрастных участников и до 82% - для самых молодых, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Кылышбаев поднял этот вопрос в своем запросе на имя премьер-министра страны Аскара Мамина.

Он напомнил, что в своем послании от 2 сентября 2019 года глава государства поручил проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений на покупку жилья или получение образования.

Позже, отметил депутат, президент на расширенном заседании правительства сказал: «Наша цель – не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости, а нужно создать стимул для выведения зарплат из тени, чтобы люди начали требовать от работодателей платить пенсионные взносы. Постепенно следует расширять круг граждан, которым можно предоставить такую возможность».

«Что получилось на данный момент в связи с перерасчетом порога минимальной достаточности? Методика определения порога достаточности входит в компетенцию правительства. Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан Республики Казахстан, то в связи с перерасчетом порога, в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, порог достаточности вырос от 63% для самых возрастных участников, до 82% - для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе», - заявил Кылышбаев.

В этой связи он попросил главу правительства рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику расчета порога минимальной достаточности, предусмотрев возможное увеличение данного порога не более уровня сложившейся годовой инфляции.

Позже в кулуарах его коллега Нурлан Бекназаров заявил, что против повышения порогов минимальной достаточности.

«Мы не ожидали таких изменений. Личное мнение сенаторов, что из-за ситуации, которая складывается в обществе, правительство должно проанализировать и принять правильное решение без спешки. Деньги, которые лежат в пенсионном фонде, это деньги вкладчиков, ЕНПФ регулирует эти накопления, поэтому я думаю, что фонд примет правильное, выгодное и удобное решение, чтобы граждане могли улучшать свои жилищные и социальные условия», - резюмировал сенатор.

Ранее вице-премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах правительства высказался о повышении минимального порога достаточности для снятия части пенсионных накоплений. Он заявил, что "это правильная методика".

Напомним, с 2022 года порог достаточности для снятия части пенсионных накоплений вырастет почти в два раза. В ЕНПФ объясняли, что поднятие порога достаточности связано с тем, что с 2022 года в Казахстане увеличатся минимальная зарплата, минимальная пенсия и прожиточный минимум.

Казахстанские финансисты и экономисты выступили против повышения порога достаточности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946079-podryvaet-doverie-k-programme-deputaty-prosyat-peresmotret-metodiku-rascheta-poroga-dostatochnosti-pensionnyh/