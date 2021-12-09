"Это правильная методика": Смаилов о повышении порога достаточности для снятия пенсионных

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Вице-премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах правительства высказался о повышении минимального порога достаточности для снятия части пенсионных накоплений, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Смаилов, этот вопрос курирует другой заместитель премьер-министра.

"Но здесь ситуация... Специально никто решения не принимал. Это было в методике по расчету минимального порога достаточности, который был принят еще в начале текущего года. И там минимальный порог достаточности был привязан к минимальной зарплате. МЗП, как вы знаете, повысилась, и это правильно. В результате, порог достаточности тоже повысился. МЗП повысилась где-то на 41%, соответственно, это повлекло за собой и рост порога достаточности", - пояснил он.

Повышение порога достаточности, по словам Смаилова, подразумевает, что "какие-то суммы будут недоступны".

"Эта методика в начале года была утверждена, я думаю, это правильная методика", - резюмировал вице-премьер.

Напомним, с 2022 года порог достаточности для снятия части пенсионных накоплений вырастет почти в два раза. В ЕНПФ объясняли, что поднятие порога достаточности связано с тем, что с 2022 года в Казахстане увеличатся минимальная зарплата, минимальная пенсия и прожиточный минимум.

Казахстанские финансисты и экономисты выступили против повышения порога достаточности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946059-eto-pravilnaya-metodika-smailov-o-povyshenii-poroga-dostatochnosti-dlya-snyatiya-pensionnyh/