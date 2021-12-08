В Минтруда сделали новое заявление о расчете порога минимальной достаточности

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Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сделало новое заявление о методике расчета порога минимальной достаточности для снятия части пенсионных накоплений, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о вчерашнем заявлении Минтруда о том, что ведомство "не обладает компетенцией, а также не может располагать сведениями, позволяющими как-либо подтвердить достоверность рассчитываемых ЕНПФ порогов минимальной достаточности".

"В распространенном 7 декабря 2021 года пресс-релизе была допущена некорректная формулировка касательно компетенции министерства в вопросе установления порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений. К сотруднику, разместившему данный пресс-релиз на официальном сайте, в аккаунтах министерства и в социальных медиа, применены соответствующие меры дисциплинарного взыскания", - говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что расчеты производились ЕНПФ, но на основе методики, разработанной министерством труда и соцзащиты населения.

"Официальная позиция министерства остается неизменной. Министерство является разработчиком методики определения порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений.

По состоянию на 8 декабря 2021 года внесение изменений не производилось и не планируется, так как текущая версия методики полностью соответствует необходимым критериям обеспечения будущих пенсионных выплат казахстанцам на приемлемом уровне", - добавили в Минтруда.

Отмечается, что в соответствии с методикой одним из ключевых параметров расчета ПМД является минимальная заработная плата на начало календарного года. Именно ее изменение с 1 января 2022 года повлекло автоматический перерасчет ПМД в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, с 2022 года порог минимальной достаточности для снятия части пенсионных накоплений увеличится почти в два раза. В ЕНПФ объяснили, что поднятие порога достаточности связано с тем, что с 2022 года в Казахстане увеличатся минимальная зарплата, минимальная пенсия и прожиточный минимум.

Финансисты, экономисты и простые казахстанцы высказались против такого решения. В мажилисе объяснения ЕНПФ о поднятии порога достаточности назвали некомпетентными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945854-v-mintruda-sdelali-novoe-zayavlenie-o-raschete-poroga-minimalnoy-dostatochnosti/