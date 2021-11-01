Куда вложены пенсионные накопления казахстанцев

Иллюстративное фото: Freepik

Деньги, хранящиеся на пенсионных счетах, используются для их инвестирования. Это приносит доход вкладчикам и позволяет увеличить объемы накоплений. О том, как и что приобретается на будущие пенсии казахстанцев, читайте в материале Нурфин.

Деньги, накопленные казахстанцами за счет различных пенсионных взносов, находятся в ЕНПФ.

Однако управление этими накопления осуществляет Национальный банк. Также частные управляющие компании могут инвестировать переданные им пенсионные излишки.

На начало октября 2021 года общая сумма пенсионных активов, находящихся в управлении Нацбанка, составила почти 13,1 трлн тенге. А в управляющие компании передано 5,4 млрд тенге.

При этом общий инвестиционный доход за 3 квартала текущего года составил 1,1 трлн тенге.

О том, в какие финансовые инструменты были вложены деньги казахстанцев, рассказали в пресс-службе ЕНПФ.

Куда вкладывают деньги

Согласно сообщению, пенсионные накопления казахстанцев вложены в несколько видов финансовых инструментов, среди которых есть и иностранные ценные бумаги.

Так, инвестиционный портфель по пенсионным деньгам населения состоит из:

казахстанских государственных ценных бумаг (ГЦБ) – текущая стоимость составляет 4,958 трлн тенге, или 37,89% от всего портфеля. Средневзвешенная доходность в тенге составила 9,3% годовых, в долларах США – 3,8%;

или 37,89% от всего портфеля. Средневзвешенная доходность в тенге составила 9,3% годовых, в долларах США – 3,8%; облигаций казахстанских квазигосударственных организаций – 1,737 трлн тенге, или 13,28%. Доходность в национальной валюте равна 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых;

или 13,28%. Доходность в национальной валюте равна 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых; ГЦБ иностранных государств – 10,24% инвестпортфеля, или 1,34 трлн тенге . Средневзвешенная доходность равна 0,4% годовых;

. Средневзвешенная доходность равна 0,4% годовых; облигаций казахстанских банков второго уровня– 1,04 трлн тенге, или 7,96% инвестпортфеля и 10,0% доходности. Напомним, что пенсионные активы граждан также могут использоваться для спасения банков в кризисных ситуациях.

Иллюстративное фото: Freepik

Какие вложения являются самыми доходными

В структуре 1,1 триллиона тенге инвестиционного дохода, полученного за 9 месяцев 2021 года, имеются следующие поступления:

вознаграждения, полученные по ценным бумагам – 660,61 млрд тенге ;

; доходы в следствие рыночной переоценки активов – 128,94 млрд тенге ;

; прибыль от переоценки иностранной валюты – 30,45 млрд тенге ;

; а также по активам, находящимся во внешнем управлении – 137,02 млрд тенге;

прочие поступления – 161,86 млрд тенге.

В целом за последние 12 месяцев доходность пенсионных накоплений казахстанцев составила 10,08%. Это выше уровня годовой инфляции, равной 8,9%.

Напомним, что ранее аналитики сообщали об ухудшении качества инвестирования пенсионных денег из ЕНПФ в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1939526-kuda-vlozheny-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev/