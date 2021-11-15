Для чего нужно периодически проверять свои пенсионные накопления в ЕНПФ

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсионные накопления казахстанцев хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде. Они защищены от инфляции и приумножаются за счет инвестиционного дохода. Однако каждый вкладчик должен регулярно проверять эти накопления. О том, с чем это связано, читайте в материале Нурфин.

Пенсионные накопления в Казахстане являются составной частью общей системы пенсионных выплат.

Напомним, что сумма окончательных выплат при достижении пенсионного возраста будет состоять из денег, получаемых от государства и ЕНПФ.

Так, выплаты от государства состоят из:

солидарной составляющей – доступна казахстанцам, имеющим трудовой стаж до 1998 года;

базовой пенсии – выплачивается всем гражданам, а ее размер зависит от стажа.

В свою очередь, пенсия из ЕНПФ имеет несколько составляющих:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – производятся работодателем ежемесячно из оклада работника;

обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – выплаты от работодателя из его собственных средств за вредность производства;

добровольные пенсионные взносы – вносятся вкладчиком самостоятельно и в любые сроки.

Именно эти взносы и относятся к накопительной части – то есть на них начисляется инвестиционный доход, который за 9 месяцев 2021 года составил более 1,1 трлн тенге.

Так как ОПВ и ОППВ зависят от действий работодателя, казахстанцам необходимо проверять регулярность этих поступлений, чтобы не остаться без накоплений, сообщают в пресс-службе ЕНПФ.

Штрафы работодателю и последствия для работников

Работодатели обязаны регулярно осуществлять ОПВ и ОППВ (если предусмотрены) на пенсионные счета сотрудников.

А из-за нарушений работодателя казахстанцы рискуют столкнуться с неприятными последствиями.

Например, нерегулярные отчисления в ЕНПФ могут повлиять на одобрение ипотеки и выдачу других займов. Также пропущенные месяцы по ОПВ могут быть не засчитаны в трудовом стаже, влияющем на размер будущей пенсии.

За неисполнение своих обязанностей по перечислению пенсионных взносов работодатели несут ответственность.

Так, за неперечисление, а также несвоевременное или неполное исчисление, удержание и уплату ОПВ и ОППВ работодателю на первый раз вынесут предупреждение.

Однако повторное нарушение уже карается штрафом:

для физлиц – 5 МРП или 14 585 тенге на 2021 год;

на 2021 год; для малого бизнеса – 20 МРП, или 58 340 тенге ;

; для среднего бизнеса – 30 МРП, или 87 510 тенге ;

; для крупного бизнеса – в размере 50% от суммы нарушения.

Чтобы вовремя исключить эти риски и устранить неправомерные действия работодателей, казахстанцам нужно самостоятельно проверять регулярность осуществления пенсионных взносов.

Как проверить свои накопления

Узнать размеры своих денежных накоплений можно несколькими способами:

при личном обращении вкладчика (получателя) непосредственно в офисы ЕНПФ – 2,9 млн человек используют этот вариант;

через услуги почтовой связи – письма рассылаются 1 раз в год. Этот способ используют 1,2 млн человек;

электронную рассылку – выписки можно получать каждые 1, 3, 6 или 12 месяцев, в зависимости от выбранного варианта. Такую рассылку получают почти 800 тыс. казахстанцев;

в личном кабинете – наиболее быстрый и удобный способ.

Для проверки размера своих накоплений в личном кабинете понадобится авторизация на сайте enpf.kz или ЭЦП.

Мы уже подробно рассказывали о том, как пошагово проверить свои пенсионные накопления.

Личный кабинет на сайте ЕНПФ. Фото: NUR.KZ

Также электронная цифровая подпись позволяет проверить накопления через мобильное приложение eGov mobile или сайт Электронного правительства.

Имеются наглядные инструкции для проверки страховых, пенсионных и других отчислений от работодателя в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1941822-dlya-chego-nuzhno-periodicheski-proveryat-svoi-pensionnye-nakopleniya-v-enpf/