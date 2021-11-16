Сколько пособий могут получить казахстанские мамы

Иллюстративное фото: Getty Images / damircudic

Каждая из будущих и новоиспеченных казахстанских мам могут претендовать на несколько видов пособий, на каждое из которых нужно подавать отдельное заявление. Сколько выплат в результате можно получить, узнали журналисты Нурфин.

Казахстанские мамы имеют право на единовременные и ежемесячные пособия и социальные выплаты. Рассмотрим, когда и кто их может оформить.

Первая единовременная выплата оформляется до родов

Сразу отметим, что получить дородовую выплату могут только работающие казахстанки, в том числе плательщицы ЕСП, то есть женщины на имя которых были оплачены социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования.

Для оформления выплаты в первую очередь в поликлинике нужно взять лист временной нетрудоспособности. Его выдают с 30 недели беременности.

Стандартный срок больничного листа – 126 дней или 4,2 месяца. В каждом индивидуальном случае он может измениться. Например, в зависимости от сложности родов, количества рожденных детей, места проживания женщины и так далее.

Данный лист нетрудоспособности нужно предоставить работодателю для оформления декретного отпуска.

Далее работодатель может зарегистрировать сотрудницу в Единой системе учета трудовых договоров социальных отпусков по беременности и родам, после чего ей автоматически будет назначена единовременная социальная выплата. Перед этим только нужно подтвердить своего согласие ответом на SMS-сообщение.

Если работодателя нет или он по каким-либо причинам не зарегистрировал сотрудницу в данной базе, то последняя может оформить выплату, обратившись в ЦОН или онлайн, воспользовавшись соответствующей услугой на сайте Электронного правительства.

Размер единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами равен среднемесячной зарплате женщины за последний год, умноженной на количество месяцев, прописанных в листе нетрудоспособности.

Например, при стандартном сроке нужно среднемесячный доход умножить на 4,2 месяца. К слову, максимальная зарплата, учитываемая для расчета социальных выплат равна семи минимальным заработным платам или 297 500 тенге в текущем году.

Эту выплату беременная работающая казахстанца получает единовременно.

Второе единовременное пособие на рождение

Далее уже после родов и получения свидетельства о рождении ребенка работающие и неработающие казахстанки имеют право оформить пособие на рождение.

Подать заявку на данную выплату все родившие женщины могут через банковское мобильное приложение, портал Электронного правительства или ЦОН.

Иллюстративное фото: Getty Images / Vladimir Nenov / EyeEm

Отметим, что на каждого родившегося ребенка нужно подавать отдельную заявку. То есть пособие в таком случае увеличится в разы.

Размер пособия за первых трех детей составляет 38 МРП или 110 846 тенге в текущем году, за четвертого и последующих – 63 МРП или 183 771 тенге.

Такая выплата также производится только один раз.

Третья выплата по уходу за ребенком

Одновременно с выплатой на рождение можно оформить ежемесячное пособие или соцвыплату по уходу за ребенком до года.

То есть сделать это можно сразу после получения свидетельства о рождении также в банковском мобильном приложении, на сайте Электронного правительства или в ЦОНе.

Кому будут платить пособие, а кому социальную выплату будет решено автоматически. Первое получают неработающие женщины, а второе работающие.

Размер пособия по уходу составляет от 5,76 до 8,9 МРП или от 16 801,92 до 25 961,3 тенге в текущем году.

А размер социальной выплаты в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года – 40% от среднемесячного дохода за последние два года за минусом пенсионного взноса.

Четвертая выплата для многодетных семей

Если казахстанка родила четвертого ребенка, то она может подать заявку на пособие многодетной семье.

Сделать это можно также после получения свидетельства о рождении ребенка на портале Электронного правительства, в ЦОНе или ответив на SMS-сообщение согласием на назначение пособия в проактивном формате.

Размер пособия многодетной семье с четырьмя детьми равен от 16,03 МРП или 46 759,51 тенге в текущем году. Если детей больше, то выплата вырастает примерно на 4 МРП или 11 668 тенге на каждого из них.

К слову, в число детей также входят совершеннолетние студенты очной формы обучения до 23 лет.

Появятся ли новые выплаты для казахстанок

Напомним, что 2,5 года назад в Казахстане планировали ввести выплату для женщин, которые встанут на учет до 12 недели беременности в размере 10 МЗП или 425 000 тенге на тот момент и на текущий год.

Но дополнения в закон так и не были приняты. Будут ли казахстанки в будущем получать подобную выплату на ранних сроках беременности, пока не известно.

А пока напомним, что работающие женщины могут рассчитывать, как минимум, на три выплаты, а неработающие – минимум на две.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1942231-skolko-posobiy-mogut-poluchit-kazahstanskie-mamy/