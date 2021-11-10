Кому из казахстанцев нужно подать заявление на оформление пенсии до конца года

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На данный момент в Казахстане идет поэтапное увеличение пенсионного возраста для женщин. В связи с этим, казахстанкам, которые должны выйти на пенсию, до конца текущего года нужно вовремя обратиться в ЦОН.

Почему нужно вовремя оформлять документы на пенсию

На сегодняшний день в Казахстане реализуется целый ряд изменений в пенсионную систему страны. Одно из них – это повышение пенсионного возраста женщин.

Для реализации этого изменения с 2018 по 2027 год, в течение 10 лет, предусмотрено поэтапное доведение женского пенсионного возраста до 63 лет. То есть в текущем году казахстанки выходят на пенсию в 60 лет, а уже с 1 января 2022 года этот показатель будет равен 60 годам и 6 месяцам.

В связи с этим Комитет труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы напоминает, что женщинам, родившимся во втором полугодии 1961 года, нужно успеть подать заявление на назначение пенсионных выплат по возрасту до конца текущего года.

В противном случае право выхода на пенсию перенесется еще на полгода вперед и возникнет только при достижении 60 с половиной лет.

Куда и когда обращаться за оформлением пенсии

Пенсия, включая базовую, солидарную и выплаты из ЕНПФ, назначается со дня регистрации заявления и всех необходимых документов в Государственной корпорации «Правительство для граждан», то есть в местном ЦОНе.

Обратиться в ЦОН можно заранее, за 10 дней до наступления пенсионного возраста. В этом случае днем назначения пенсии будет считаться день рождения. При таком раскладе свою первую пенсию казахстанский пенсионер должен получить уже в первый месяц своего заслуженного отдыха.

В пакет документов для оформления пенсии должны входить заявление, удостоверение личности, справка о доходах и подтверждающие трудовой стаж документы. Дополнительно для точного расчета суммы можно сдать еще ряд документов.

Отметим, что пенсионные выплаты за счет накоплений в ЕНПФ оформляются вместе с пенсией из государственного бюджета путем подачи единого заявления.

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Также нужно не забыть подать заявление на единовременную выплату государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений от инфляции.

Какого размера будет пенсия

Ежемесячная пенсия в связи с достижением пенсионного возраста состоит из нескольких частей.

Базовая пенсия гарантировано выплачивается всем казахстанцам. Ее минимальный размер равен 54% от прожиточного минимума (ПМ) для пенсионеров с рабочим стажем 10 лет и менее. В текущем году это 18 524 тенге, а в следующем будет на 5% больше - 19 450 тенге.

А максимальный размер равен прожиточному минимуму для пенсионеров с рабочим стажем 33 года и более. ПМ в текущем году равен 34 302 тенге, в следующем – 36 018 тенге.

Далее пенсионерам, которые имеют рабочий стаж до 1998 года не менее полугода к базовой добавляется солидарная часть пенсии. Ее размер зависит от трудового стажа и среднемесячного дохода.

Для женщин с 20-летним рабочим стажем до 1998 года минимальный размер пенсии по возрасту в этом году равен 43 272 тенге, в следующем он должен вырасти на 7% до 46 302 тенге.

А максимальный размер солидарной пенсии может быть не более 75% от 46 МРП или 100 637 тенге в текущем году и 105 674 тенге в следующем.

Если трудовой стаж меньше, то назначенная солидарная пенсия уменьшается пропорционально ему.

Ежемесячный размер третьей составляющей пенсии, которая обеспечена за счет пенсионных накоплений в ЕНПФ в год обращения равен примерно 0,54% от суммы пенсионных накоплений.

Минимальный размер пенсионной выплаты из ЕНПФ составляет 70% от прожиточного минимума или 24 012 тенге в текущем году и 25 213 тенге в следующем. А максимальный ничем не ограничен.

Отметим, что, если на пенсионном счете заявителя хранится меньше 12 минимальный пенсий, размер которых действует на текущий год, или 519 264 тенге, то все эти деньги выплачиваются за один раз.

Для пенсионерок, которые будут подавать заявление на пенсионные выплаты в следующем году эта сумма вырастет до 555 624 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1941316-komu-iz-kazahstantsev-nuzhno-podat-zayavlenie-na-oformlenie-pensii-do-kontsa-goda/