Всего от 1 000 тенге: обязательную страховку жилья от катастроф планируют внедрить в Казахстане

Страхование в случае какой-либо катастрофы природного характера пока что оформляется добровольно. Но в финрегуляторе хотят сделать полис обязательным и с поддержкой СУСН. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане планируют ввести обязательное страхование жилья от стихийных бедствий с минимальной стоимостью полиса от 1000 тенге.

Страховка будет покрывать риски землетрясений, наводнений, паводков и природных лесных пожаров, а ее стоимость будет зависеть от уровня подверженности региона стихийным бедствиям.

Для социально уязвимых групп населения предусмотрено субсидирование страховки государством, а размер выплат будет зависеть от суммы страхового взноса.

На сайте "Открытые НПА" появился консультативный документ регуляторной политики (КДРП) к проекту закона "Об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий".

При этом КДРП включает в себя предварительную структуру и содержание проекта этого закона в случае принятия решения о необходимости разработки законодательного акта. В тексте документа описаны причины необходимости внедрения полиса и вопросы его стоимости.

Публичное обсуждение должно продлиться до 12 мая 2025 года – то есть можно оставлять комментарии и вносить предложения.

Зачем нужна такая страховка

Как отмечается в КДРП, в текущей ситуации в Казахстане имеются следующие риски в сфере защиты интересов граждан от стихийных бедствий:

действующие меры не покроют ущерб от катастроф – жертвы стихии останутся без финансовой поддержки, даже с учетом существующих механизмов компенсации (например, через государственную поддержку для лиц без страховки или страховые организации);

– жертвы стихии останутся без финансовой поддержки, даже с учетом существующих механизмов компенсации (например, через государственную поддержку для лиц без страховки или страховые организации); низкий охват жилища добровольным страхованием от природных катастроф – он составляет всего 3,2% по стране, при этом угроза особенно актуальна для зон с высоким уровнем катастрофических рисков;

– он составляет всего 3,2% по стране, при этом угроза особенно актуальна для зон с высоким уровнем катастрофических рисков; низкая финансовая доступность страхования – стоимость добровольного имущественного страхования делает его недоступным для значительной части населения, особенно для малообеспеченных и жителей сельских регионов.

Кубики. Иллюстративное фото: Wipada Wipawin/Getty Images

Решение ситуации и стоимость страховки

В рамках проекта предлагается внедрить обязательное страхование жилья от таких рисков, как землетрясения, наводнения, паводки и природные лесные пожары. При этом учитывается опыт других стран.

А стоимость такого полиса будет зависеть от уровня подверженности региона стихийным бедствиям.

Так, по предварительной оценке, цена страховки будет приближена к сумме имущественного налога с установлением минимального и максимального пределов (от 1 000 тенге до 20 000 тенге).

"На первом этапе страховые выплаты будут обеспечивать покрытие расходов пострадавших от катастроф граждан только на первоочередные нужды в 500-кратном размере от уплаченной страховой премии (при платеже 1 000 тенге выплата будет 500 000 тенге, при взносе в 20 000 тенге выплата составит 10 млн тенге).

По мере накопления средств будут возмещаться расходы на ремонт и приобретение нового жилища", – отмечается в проекте.

Однако для представителей социально уязвимых групп населения (СУСН) хотят предусмотреть субсидирование за счет государства, чтобы обеспечить их защиту.

В целом стоимость страхового покрытия будет зависеть от уровня подверженности рискам, характерным для территории, а также корректировки на региональный коэффициент риска и коэффициент скидки по уровню устойчивости жилища.

Планируется подготовить нужные подзаконные правовые акты в реализацию проекта закона в 2026 году. Отмечается, что отдельного бюджета для этого не потребуется.

А в случае принятия закона ожидается, что в течение первого года удастся оформить 300 000 договоров страхования с дальнейшим ежегодным приростом на 100 000 единиц.

Напомним, что актуальные данные о паводках в Казахстане, охвативших некоторые регионы, можно узнать в соответствующем разделе NUR.KZ.

Также ранее сообщалось о последствиях землетрясения в Жамбылской области.

Позже в МЧС раскрыли план действий на случай сильного землетрясения.