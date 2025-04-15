Землетрясение в Жамбылской области: о последствиях рассказали в МЧС

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Кеген Турсынбаев на брифинге в кабмине высказался о последствиях землетрясения на юге страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Два раза, в районе 4 утра, и после обеда, в районе 16 часов, два раза по пять баллов было. После этого весь этот период нашими специалистами из Института сейсмологии это все контролировалось, афтершоки и т.д.

Когда уже наши специалисты дали заключение, что дальше повторных землетрясений не будет, толчков, наши рабочие группы обследовали все населенные пункты, где было ощутимо 5 баллов и ниже", - сказал вице-министр.

По его словам, на тот период поступили заявления о разрушениях, трещинах.

"В комиссии все это обследовали. На данный момент аварийными признаны только 5 объектов и 12 жилых домов, но это все дома, которые строились, не капитальные, а саманные", - заверил спикер.

Напомним, в конце марта в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

Жители села Мерке стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых был запечатлен момент землетрясения. На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

Позже стало известно, что трещины появились в ряде зданий. На фоне этого казахстанцам рекомендовали собрать "тревожный чемодан".

Кроме того, 13 апреля, в Таджикистане произошло землетрясение, подземные толчки были зафиксированы и на юге Казахстана.