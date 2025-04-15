Землетрясение в Жамбылской области: о последствиях рассказали в МЧС
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Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Кеген Турсынбаев на брифинге в кабмине высказался о последствиях землетрясения на юге страны, передает корреспондент NUR.KZ.
"Два раза, в районе 4 утра, и после обеда, в районе 16 часов, два раза по пять баллов было. После этого весь этот период нашими специалистами из Института сейсмологии это все контролировалось, афтершоки и т.д.
Когда уже наши специалисты дали заключение, что дальше повторных землетрясений не будет, толчков, наши рабочие группы обследовали все населенные пункты, где было ощутимо 5 баллов и ниже", - сказал вице-министр.
По его словам, на тот период поступили заявления о разрушениях, трещинах.
"В комиссии все это обследовали. На данный момент аварийными признаны только 5 объектов и 12 жилых домов, но это все дома, которые строились, не капитальные, а саманные", - заверил спикер.
Напомним, в конце марта в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.
Жители села Мерке стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых был запечатлен момент землетрясения. На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.
Позже стало известно, что трещины появились в ряде зданий. На фоне этого казахстанцам рекомендовали собрать "тревожный чемодан".
Кроме того, 13 апреля, в Таджикистане произошло землетрясение, подземные толчки были зафиксированы и на юге Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2235840-zemletryasenie-v-zhambylskoy-oblasti-o-posledstviyah-rasskazali-v-mchs/