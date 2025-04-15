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В МЧС раскрыли план действий на случай сильного землетрясения

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Люди вышли на улицу после землетрясения
Люди вышли на улицу после землетрясения в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев на брифинге кабмина рассказал, есть ли алгоритм действий на случай сильного землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, мы отрабатываем. Это не только наше министерство - все практически госорганы и практически все акиматы областей задействованы.

У нас эшелонированная система оказания помощи, та же, что и при паводках была. Первый этап - как в течение первых суток действовать, как на вторые-третьи сутки... То есть, помощь будет прибывать со всех регионов - это и личный состав, техника, организация питания, медицинское обеспечение. И, естественно, эвакуация, во всех регионах, даже в Алматы готовы эвакуационные пункты для принятия населения", - сказал вице-министр.

В целом, по его словам, в Казахстане 15 регионов находятся в сейсмоопасной зоне, и одна из них - Алматы, Алматинская область и Жамбылская области, которые подвержены возможным землетрясениям до 9 баллов.

Добавим, также вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Кеген Турсынбаев рассказал о действиях во время землетрясений на юге страны.

Напомним, в конце марта в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

А на днях в Таджикистане произошло землетрясение, подземные толчки были зафиксированы и на юге Казахстана. Толчки ощущались в ряде населенных пунктов.

Также напомним, осенью прошлого года глава МЧС Чингис Аринов рассказал депутатам об оповещении и алгоритмах действий при землетрясениях в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235869-v-mchs-raskryli-plan-deystviy-na-sluchay-silnogo-zemletryaseniya/