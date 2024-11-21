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Все данные по кредитам теперь можно получить через смартфон в Казахстане

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Смартфон в руках
Смартфон в руках. Иллюстративное фото: MStudioImages / Getty Images

В Казахстане запустили новый сервис, через который граждане могут в режиме онлайн "поднять" свою кредитную или страховую историю и узнать ее детали. Подробности о новых возможностях читайте на NUR.KZ.

В мобильном приложении eGov mobile запустили новый сервис "Гид кредитной и страховой истории". Как рассказали на портале "Электронного правительства", с помощью него пользователи могут отслеживать информацию по своим кредитам, а также узнавать детали в сфере страхования.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, пользователям нужно запустить мобильное приложение на смартфоне, выбрать раздел "Другие сервисы" и найти услугу "ГКБ".

После получения согласия на использование личных данных сервис загрузит всю доступную информацию по кредитам и оформленным страховкам.

Таким образом, сервис можно разделить на два раздела: "Кредитование" и "Страхование".

В первом казахстанцы могут получить сведения по кредитам, включая общую сумму долга, размер ежемесячного платежа, наличие и размер просрочек, а также заказать кредитный отчет и узнать свой скоринговый балл, который покажет рейтинг платежеспособности.

В разделе "Страхование" пользователям доступен общий отчет об активных страховых договорах и полисах. Водители также могут узнать свой класс в системе "бонус-малус", на основе которого рассчитывается стоимость обязательной автостраховки.

Новый сервис в приложении eGov mobile
Сервис в приложении eGov mobile. Скриншот: NUR.KZ

Стоит отметить, что все функции нового сервиса предоставляются бесплатно. При этом они были доступны казахстанцам и ранее, просто теперь собраны в единый сервис, который совместно разрабатывали несколько разных ведомств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2190684-vse-dannye-po-kreditam-teper-mozhno-poluchit-cherez-smartfon-v-kazahstane/

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