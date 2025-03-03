Как бесплатно пройти дорогое лечение, если не платил взносы на ОСМС в Казахстане

По ОСМС можно получить дорогостоящее лечение, даже если до этого пациент никогда не платил взносов. Главное – "закинуть" деньги за 12 прошлых или будущих месяцев. Подробнее о схеме читайте на NUR.KZ.

Чтобы получать бесплатную медицинскую помощь в полном объеме, казахстанцы должны регулярно уплачивать взносы в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Поэтому перед тем, как обращаться за услугой, стоит проверять наличие взносов и статуса "застрахован".

При этом через систему ОСМС можно получить не только дешевые медуслуги или просто попасть на прием к врачу, но также, например, пройти дорогостоящие и редкие операции. И сделать это может любой казахстанец.

Как отмечает Фонд социального медицинского страхования (ФСМС), главное – иметь статус "застрахован", и его могут получить даже те граждане, которые никогда не работали и не платили взносы на ОСМС.

Для этого можно выбрать одну из двух стратегий:

заплатить долги за предыдущие 12 месяцев; заплатить за 12 будущих месяцев – надо будет уплатить взносы с текущего или со следующего месяца.

В 2025 году в обоих случаях придется платить по 4 250 тенге (5% от минимальной заработной платы) за каждый месяц по отдельности, то есть 51 000 тенге в совокупности. Сумма довольно внушительная, поэтому, если гражданин по какой-то причине не планирует официальное трудоустройство, то целесообразнее оплатить на год вперед – тогда у него сохранится статус "застрахован" на весь предстоящий год.

Все платежи будут проходить обработку в госкорпорации "Правительство для граждан" в течение 2-3 дней, по истечению которых плательщику присвоят статус в системе ОСМС. После этого он сможет совершенно бесплатно пройти дорогостоящую операцию, попасть к нужным врачам или просто сдать анализы, чтобы проверить свое здоровье.

Напомним, некоторые индивидуальные предприниматели обязаны платить взносы в систему ОСМС дважды, однако в некоторых случаях их могут полностью освободить от этой обязанности.

Также ранее в Казахстане обсуждали возможность включить некоторых незастрахованных граждан в отдельную льготную категорию, за которую взносы на ОСМС будет уплачивать государство. О том, кто туда может попасть, мы писали здесь.