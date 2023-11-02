Эффективно ли обязательное медицинское страхование в Казахстане

Систему ОСМС часто критикуют за недостаточную эффективность. Казахстанцы платят взносы, но не могут получить в полной мере медицинские услуги. Действительно ли это так, узнали журналисты NUR.KZ.

Чтобы получать медицинские услуги бесплатно, казахстанцы должны платить взносы в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС). За официально трудоустроенных граждан платят их работодатели, за льготные категории – государство, а самозанятые казахстанцы должны уплачивать их сами.

Зачастую при помощи системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) граждане могут получать бесплатно не только рядовые медуслуги, но и достаточно дорогостоящие. Например, женщины в рамках системы могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Однако ОСМС часто подвергается критике. Как рассказывает портал Finprom, депутаты мажилиса парламента при рассмотрении результатов работы ФСМС за последние два года сделали вывод, что система обязательного социального медстрахования дискредитирована: финансовое бремя расходов в сфере здравоохранения ложится на граждан, а фонд медстрахования превратился в простой внебюджетный фонд.

Однако это не совсем так. Если посмотреть на статистику финансирования сферы здравоохранения, то можно увидеть, что доля ОСМС постоянно растет. Если в 2020 году на систему приходилось 32,4% расходов на медицинскую помощь, то в 2023 году она выросла до 43,7% – до 1,1 трлн тенге. Это притом, что до сих пор многие казахстанцы не являются участниками соцмедстрахования – лишь 82,4% населения.

Объем финансирования медицинской помощи. Инфографика: finprom.kz

На что тратят деньги

Благодаря финансовому влиянию за счет ОСМС сфере здравоохранения с 2019 по 2023 год удалось втрое увеличить количество оказанных услуг в рамках первичной медпомощи, большему числу людей выдавать бесплатные лекарства, ввести медицинскую реабилитацию, оплатить растущие расходы на стационарную помощь и многое другое.

По структуре закупа медпомощи в прошлом году основная часть выплат ОСМС была направлена на стационарную помощь (37,3%) и консультативно-диагностические услуги (26,9%). По этим направлениям фонд по плану выделил 594,3 млрд тенге.

Судя по отчету ФСМС, в 2022 году он также потратил 8,3 млрд тенге на оплату мероприятий по COVID-19, за предыдущий год расходы по этой статье составляли 40,5 млрд тенге.

На что идет финансирование из ФСМС. Инфографика: finprom.kz

Тем не менее у системы действительно есть множество проблем. Многие казахстанцы не могут бесплатно попасть к врачам. Нередко случаются и скандалы. Например, некоторые граждане жалуются на "приписки" – фальшивые медуслуги, которые им по факту не были предоставлены.

Среди недостатков системы аналитики выделяют длинные очереди – многие посетители медучреждений не могут сразу же попасть к врачу. Также среди минусов называют недостаточное качество услуг и приоритетность платных услуг в больницах, что в свою очередь приводит к низкой доступности медуслуг в целом.

Однако недовольны системой и сами медицинские организации. Так, низкие тарифы приводят к тому, что они не могут покрыть все затраты на обслуживание. А высокая загруженность и дефицит кадров, вкупе с дублированием одних и тех же услуг в рамках ОСМС и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) лишь усугубляет ситуацию.

Проблемы системы ОСМС. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что существование этих проблем признают и в профильном министерстве. Для их исправления постепенно вводятся различные изменения: часть нагрузки врачей переложили на медсестёр, расширили их функции, отменили обязательное посещение терапевта для записи к узким специалистам по девяти направлениям, ввели "зеленый коридор" для пациентов при подозрении на онкологические заболевания.

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы решаются, но этот процесс может затянуться на достаточно долгий срок.