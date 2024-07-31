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В каких случаях придется дважды платить взносы на ОСМС в Казахстане

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Медицинские инструменты лежат с калькулятором и деньгами
Фонендоскоп и калькулятор. Иллюстративное фото: Rapeepong Puttakumwong/Getty Images

За наемных работников ОСМС оплачивает компания, а индивидуальные предприниматели производят взносы сами. Однако, если совместить обе занятости, то придется платить дважды. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане предусмотрен гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, который может получить любой нуждающийся. Однако перечень услуг сильно ограничен. Чтобы была возможность получать плановые медуслуги, нужно платить взносы в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Взносы и отчисления на ОСМС обычно производят работодатели за своих работников – 2% вычитают зарплаты и 3% платят за свой счет. Однако, как рассказали в Фонде социального медицинского страхования, индивидуальные предприниматели (ИП) должны позаботиться о себе сами.

"Индивидуальные предприниматели и граждане, занимающиеся частной практикой, наряду с другими социальными отчислениями платят фиксированные взносы на ОСМС. Размер взносов составляет 5% от 1,4-кратного размера минимальной зарплаты (МЗП). То есть 5 950 тенге в 2024 году", – сообщили в фонде.

Если у ИП есть наемные работники, то они должны платить отчисления и за них по стандартной ставке: 2% от зарплаты работника (не более 25 500 тенге) и 3% "со своего кармана" (не более 17 000 тенге).

Примечательно, что некоторые индивидуальные предприниматели, помимо ведения своего бизнеса, также работают по найму. В этом случае платить взносы им приходится дважды:

  • как ИП – 5 950 тенге;
  • как наемный работник – 2% от своей зарплаты.
Освободить от уплаты взносов ИП может только официальное приостановление его деятельности или признание бездействующим в соответствии с налоговым законодательством РК.
Женщина держит в руках монету тенге и капсулу
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впрочем, если ИП принадлежит к льготной категории населения, например, имеет инвалидность, является учащимся очной формы обучения, пенсионером, участником Великой Отечественной Войны или награжденной многодетной матерью, то платить взносы в систему ОСМС не нужно.

Однако стоит отметить, что в льготной категории в том числе присутствуют неработающие беременные женщины – им не нужно платить взносы, однако в эту категорию не входят индивидуальные предприниматели.

То есть, имея действующее ИП, женщина в декрете не входит в льготную категорию. Поэтому она должна уплачивать взносы на ОСМС. Это касается даже тех женщин, которые зарегистрировали ИП уже после попадания в льготную категорию.

Важно учитывать, что закон обязывает индивидуальных предпринимателей регулярно производить взносы на ОСМС. Избегать их не стоит, ведь, помимо потери статуса в системе, органы государственных доходов начнут начислять пеню за просрочку платежа.

Если ИП закрыть, обязанность платить за ОСМС у гражданина пропадает. Чтобы не потерять статус в системе, можно вносить взносы в качестве самостоятельного плательщика по ставке 5% от 1 МЗП, то есть 4 250 тенге в 2024 году, или же устроиться на работу, где за него будет платить работодатель.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2142342-v-kakih-sluchayah-pridetsya-dvazhdy-platit-vznosy-na-osms-v-kazahstane/

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