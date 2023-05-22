Сколько нужно заплатить за ОСМС, чтобы бесплатно лечиться в Казахстане

Фонендоскоп и калькулятор. Иллюстративное фото: Rapeepong Puttakumwong/Getty Images

Чтобы бесплатно лечиться в рамках обязательной медицинской страховки, казахстанцы должны регулярно уплачивать взносы. Сколько нужно заплатить самостоятельным плательщикам, узнали журналисты NUR.KZ.

Взносы за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) вычитаются из доходов занятых казахстанцев, за льготные категории граждан их уплачивает государство, а все остальные граждане либо остаются незастрахованными в системе, либо платят за ОСМС самостоятельно.

Отметим, что ОСМС дает право застрахованным казахстанцам бесплатно получать достаточно дорогостоящие медицинские услуги. Чтобы получить статус "застрахован", самостоятельным плательщикам ранее нужно было уплачивать взносы в течение 12 месяцев. Если какие-то периоды были пропущены, нужно было закрыть долг.

Но казахстанцы не были заинтересованы в уплате взносов за уже прошедшие периоды, поэтому была введена новая система. Теперь самостоятельные плательщики могут заплатить за ОСМС на год вперед и получить на этот период соответствующий статус. Старые долги при этом закрывать не надо.

Как сообщают в Фонде медицинского страхования (ФМС), с сентября по декабрь прошлого года новым способом застраховаться в ОСМС воспользовались порядка 10 тысяч граждан. А за четыре месяца 2023 года – более 16 тысяч.

В целом системой медицинского страхования в стране сейчас охвачено 16,4 миллиона человек. А остальные 3,4 миллиона не имеют статуса "застрахован" поскольку, как отметили в ФМС, многие из них являются нестабильными плательщиками.

Эти граждане как раз и могут воспользоваться возможностью застраховаться на год вперед. В ФМС рассказали, как правильно производить платежи.

Приложение Damumed на смартфоне. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сколько стоит застраховаться в системе ОСМС

К примеру, сейчас май. При предоплате за 12 месяцев самостоятельному плательщику необходимо уплатить взносы с мая 2023 года по апрель 2024 года по отдельности. За каждый месяц по 5% от минимальной зарплаты, или по 3,5 тысячи тенге.

Получается, что в целом на год вперед нужно сразу оплатить 42 тысячи тенге. После оплаты статус присваивается в течение трех дней. Но при этом важно правильно провести платежи. Как оказалось, самостоятельные плательщики часто совершают различные ошибки.

Какие ошибки совершают при уплате взносов

"Кто-то проводит общую сумму за весь год одним платежом. Кто-то выбирает не тот период – с января по декабрь текущего года или с текущего месяца до конца года. А затем недоумевают, почему статус застрахованного не присвоен.

Но нужно делать оплату за 12 будущих месяцев, начиная с текущего. В случае ошибочной оплаты можно написать заявление в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" с описанием ситуации, приложить квитанции и вернуть деньги за ошибочно оплаченные периоды", – объясняют в фонде.

Специалисты ФМС также отмечают, что, если до окончания текущего месяца осталось несколько дней или в этом месяце обращение за медицинской помощью не планируется, то лучше производить оплату уже с предстоящего месяца.

То есть в конце мая можно произвести оплату за 12 месяцев, начиная с июня 2023 года и заканчивая маем 2024 года. Весь год у пациента будет статус застрахованного.

Взносы за ОСМС можно уплатить через кассы и мобильные приложения банков второго уровня, терминалы моментальной оплаты и филиалы «Казпочты».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2021487-skolko-nuzhno-zaplatit-za-osms-chtoby-besplatno-lechitsya-v-kazahstane/