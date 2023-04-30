Сколько людей и каких национальностей живут в Казахстане

Дети разных национальностей. Иллюстративное фото: pexels.com

Сколько людей разных национальностей проживает в РК, рассказали в преддверии Дня единства народа Казахстана в Бюро национальной статистики АСПР РК в официальном Telegram-канале.

"На сегодня численность населения Казахстана составляет 19 808 430 человек.

Из них 70,6% – казахи, доля русского населения – 15,1%, узбеков – 3,2%, украинцев – 1,9%, уйгуров – 1,5%, немцев – 1,1%, татаров – 1,1%, азербайджанцев – 0,7%, корейцев – 0,6% и другие национальности", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самая большая численность казахов проживает в Туркестанской области – 1,5 млн человек, больше всего русских от их общего числа проживает в Алматы – 428 тыс., узбеков в Туркестанской области – 378 тыс. человек, украинцев в Костанайской области – 86 тыс., из 297 тыс. уйгуров большинство проживает в Алматинской области – 120 тыс. человек.

Также в Бюро нацстатистики добавили, что в Казахстане есть еще представители таких этносов, как гагаузы, лезгины, кумыки, аварцы. Всего в нашей стране проживают представители 124 национальностей.

Национальности, проживающие в Казахстане. Фото: t.me/stat_gov_kz_official

Напомним, завтра, 1 мая, в Казахстане будут праздновать День единства народа Казахстана, в связи с чем казахстанцев ждет один выходной.

Добавим, что, согласно закону "О праздниках в РК", праздничными, а соответственно нерабочими, днями в республике являются лишь те, в которые отмечаются государственные и национальные праздники, то есть праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Казахстана.

Государственными праздниками в Казахстане являются:

Новый год – 1-2 января;

Международный женский день – 8 марта;

Наурыз мейрамы – 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;

День защитника Отечества – 7 мая;

День Победы – 9 мая;

День столицы – 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;

День независимости – 16 декабря.

При этом национальный праздник в Казахстане только один – День республики, который отмечают 25 октября. Также в стране отмечаются профессиональные и иные праздники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018827-skolko-lyudey-i-kakih-natsionalnostey-zhivut-v-kazahstane/