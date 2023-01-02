Сколько казахстанцы будут платить за ОСМС в наступившем году

Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova / Getty Images

С наступившего года в Казахстане выросла минимальная заработная плата (МЗП) и месячный расчетный показатель (МРП). Это повлияет и на размеры взносов за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) для некоторых плательщиков. Сколько они теперь будут платить, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует система обязательного соцмедстрахования. В рамках нее жители страны могут получить полный объем бесплатной медицинской помощи в поликлиниках, больницах, а также частных медицинских центрах, являющихся поставщиками Фонда медицинского страхования (ФМС).

Чтобы быть застрахованными в системе ОСМС, разные категории граждан должны уплачивать взносы и отчисления. Кто-то это делает самостоятельно, за других платеж вносит работодатель, а за третьих - государство.

На сколько увеличатся взносы от государства

Самым крупным плательщиком ФМС является государство. Из государственного бюджета оплачиваются взносы за 15 льготных категорий граждан (около 11 миллионов казахстанцев).

Среди них - дети, пенсионеры, лица с инвалидностью, студенты, многодетные матери, заключенные и другие граждане.

Размер взноса от государства, согласно закону «Об обязательном социальном медицинском страховании», с 2023 года вырос с 1,7% до 1,8% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам до текущего финансового года.

Отметим, что средняя зарплата увеличивалась все предыдущие годы. Следовательно, выросла не только ставка, но и объект исчисления взносов государства на ОСМС.

Вырастут ли взносы и отчисления за работников

Работодатели и сами работники также входят в тройку самых крупных плательщиков ФМС.

Работодатели за свой счет должны уплачивать в фонд отчисления в размере 3% от зарплаты сотрудника. Такая ставка действует с 2022 года и больше подниматься не будет.

Фонендоскоп и калькулятор. Иллюстративное фото: Rapeepong Puttakumwong / Getty Images

А с зарплаты работника с 2021 года в качестве взноса на ОСМС удерживается 2%. Эту ставку также больше не планируют повышать.

То есть для работодателей и работников с наступившего года в целом ничего не должно измениться. Кроме предельного размера зарплаты, учитываемой в качестве объекта исчисления взносов и отчислений.

Он не должен превышать 10 МЗП. Минимальная зарплата между тем с этого года выросла с 60 тысяч до 70 тысяч тенге. Соответственно выросли и максимальные размеры взносов.

Сколько будут платить самостоятельные плательщики

Застрахованными в системе ОСМС также могут быть самозанятые плательщики единого совокупного платежа (ЕСП). Для городских жителей он равен одному МРП, а для сельских - половине МРП.

Месячный расчетный показатель вырос до 3 450 тенге. Таким образом, расходы на уплату ЕСП для первых вырастут до 3 450 тенге, а для вторых - до 1 725 тенге. Непосредственно взнос на ОСМС составляет 40% от платежа.

Нигде не работающие и не входящие в число льготников самостоятельные плательщики ФМС для сохранения статуса в системе должны ежемесячно вносить на счет фонда 5% от минимальной заработной платы. Теперь эта сумма составит 3,5 тысячи тенге, против 3 тысяч в 2022 году.

Напомним, чтобы самостоятельно застраховаться в системе ОСМС, казахстанцам нужно либо погасить все долги за прошедшие 12 месяцев, либо уплатить взносы на год вперед.

Как изменятся взносы других плательщиков

От минимальной зарплаты также зависят платежи индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, адвокатов, профессиональных медиаторов).

В частности, их взносы равны 5% от 1,4 МЗП, или 4 900 тенге с этого года.

Таким образом, расходы на оплату обязательной медицинской страховки в наступившем году увеличились у многих плательщиков Фонда медицинского страхования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2001401-skolko-kazahstantsy-budut-platit-za-osms-v-nastupivshem-godu/