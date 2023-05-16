Какие дорогостоящие медуслуги доступны всем казахстанцам, рассказали в фонде медстрахования

Бланк медстраховки. Иллюстративное фото: freepik.com

С введением системы социального медицинского страхования у казахстанцев возникают различные вопросы о ее преимуществах для населения и доступности услуг. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) было введено в начале 2020 года.

Как сообщает Фонд медицинского страхования (ФМС), это позволило существенно увеличить доступность медуслуг для всего населения. И это можно увидеть на примерах по различным видам помощи в области здравоохранения.

Дорогие медуслуги бесплатны не только для льготников

Как сообщают в ФМС, до внедрения ОСМС дорогостоящие исследования КТ и МРТ могли бесплатно получить только 8 групп из социально уязвимых категорий населения.

"Сейчас любой застрахованный гражданин может получить эти услуги. В 2019 году через поликлиники было оказано 201 тыс. КТ и МРТ, а в 2022 году – 1 млн 400 тыс. услуг, то есть в 7 раз больше", – сообщают в источнике.

Доктор. Иллюстративное фото: freepik.com/pressfoto

Также отмечается, что впервые взрослые пациенты после острых заболеваний получили возможность бесплатно пройти реабилитацию – при сердечно-сосудистых, неврологических, онкологических заболеваний, травм, операций на суставы.

"В целом 253 тысячи взрослых и детей за счет ОСМС в стационарах получили медреабилитацию. Ежегодно на 4 тысячи операций больше стало по замене суставов.

7000 супружеских пар, столкнувшихся с диагнозом «бесплодие», получили уникальную возможность стать родителями", – отмечают в ФМС.

Также сообщается, что стоматологическая помощь в ОСМС увеличена в 5 раз, а бесплатными лекарствами, в том числе очень дорогими при редких орфанных заболеваниях, стали обеспечиваться 3,9 млн человек (ранее охватывалось на 1,5 млн человек меньше).

Можно ли вернуть взносы за ОСМС

Как отмечают в ФМС, вопрос возврата взносов за медстрахование, когда казахстанцы не использовали услуги из-за отсутствия необходимости, часто поднимается в обществе.

Однако в фонде медстрахования считают, что такой подход приведет к мотивации населения не обращаться за медицинской помощью даже при болезни, чтобы вернуть часть своих средств.

"В результате возникает риск увеличения острых, хронических и социально значимых заболеваний, ухудшение состояния здоровья населения.

Кроме того, лечение тяжелых заболеваний и состояний гарантированы государством, а это создаст допнагрузку на госбюджет и потребует увеличения прямых налогов. В международном опыте такие подходы не применяются", – отмечают в ФМС.

Другими словами, дорогостоящие услуги в рамках ОСМС стали доступнее для всех застрахованных граждан.

Однако порой казахстанцам приходится отстаивать свое право на получение бесплатной медпомощи, что может негативно отражаться на эффективности работы всей системы медстрахования.

Также ранее сообщалось о случаях приписки фальшивых медуслуг.

Напомним, что с июля 2023 года будут увеличены размеры выплат по больничным листам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2020723-o-vozvrate-neispolzovannyh-vznosov-za-osms-i-dostupnosti-meduslug-rasskazali-v-fonde-medstrahovaniya/