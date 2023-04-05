Минимальную зарплату планируют определять по новой методике в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В правительстве планируют изменить методику определения размера минимальной заработной платы (МЗП). О том как ее собираются считать, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане завершается разработка Комплексного плана развития рынка труда до 2030 года. Он создавался министерством совместно с экспертами Всемирного банка.

В рамках этого плана был подготовлен проект методики определения размера минимальной заработной платы в стране.

Напомним, что сейчас МЗП устанавливается законом "О республиканском бюджете". Таким образом с 1 января 2023 года ее размер равен 70 тысяч тенге.

После принятия проекта и вступления в силу новой методики "минималка", скорее всего, изменится, так как она будет определяться, исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

Такой подход, по мнению ведомства, позволяет установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемами производимых товаров, работ и услуг.

Отметим, многие эксперты для того, чтобы понять ситуацию с зарплатами на рынке труда, предпочитают ориентироваться именно на медианную, а не на среднюю номинальную зарплату в стране. Дело в том, что этот показатель определяет точную середину в зарплатной сетке казахстанцев.

Например, в четвертом квартале 2022 года медианная зарплата была равна 204 168 тенге. Это означает, что половина работающих казахстанцев получало больше этой суммы, а другая половина – меньше. Для сравнения, в этот же период средняя номинальная зарплата составляла 338 715 тенге.

Другими словами, ориентируясь на медианный показатель, эксперты, скорее всего, смогут точнее определять минимальную зарплату, которая будет соответствовать условиям рынка труда в стране.

"На сегодняшний день проект методики проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами и социальными партнерами", – сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

Как отметили в ведомстве, до 1 июля текущего года будут подготовлены соответствующие поправки в Трудовой кодекс по законодательному закреплению методики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015576-minimalnuyu-zarplatu-planiruyut-opredelyat-po-novoy-metodike-v-kazahstane/