Как изменились цены на лекарства в Казахстане

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В октябре текущего года произошло очередное подорожание медикаментов и лечебного оборудования. Как изменились цены на лекарства, читайте в материале NUR.KZ.

По информации мониторингового агентства Ranking.kz, за октябрь 2021 года в Казахстане произошло подорожание медикаментов, лечебного оборудования и аппаратуры на 0,4%, а в годовом выражении - всего на 2,4%.

Основной месячный рост цен по итогам октября пришелся на Алматинскую (1,7%), Костанайскую (1,5%) и Туркестанскую (1%) области.

За год медикаменты и медицинское оборудование подорожали в 16 из 17 регионов страны. Сильнее всего в Акмолинской и Мангистауской областях - на 8,1%, в столице - на 7%.

В Туркестанской области их цена практически не изменилась - 0,1%, а в Жамбылской области - даже снизилась на 0,3%.

Инфографика: Ranking.kz

Лекарства за год подорожали на 2,4%. Медикаменты заметнее всего выросли в цене в Акмолинской (на 8,2%) и Мангистауской областях (на 8,1%), а также в Нур-Султане (на 7%).

В Алматы рост цен цен был незначительным - 0,2%, а в Жамбылской и Туркестанской областях произошло снижение цен на медикаменты на 0,4% за год.

Лечебное оборудование и аппаратура выросли за год в цене на 5,4%.

Заметное удорожание, на 15,1%, произошло в Костанайской области. В Туркестанской и Мангистауской областях цены на различное медицинское оборудование выросли на 14,8% и 11,7% соответственно.

В Актюбинской области цены, наоборот, снизились на 1,8%.

Инфографика: Ranking.kz

Среди распространенных лекарств, входящих в мониторинг Бюро национальной статистики, в октябре 2021 года по отношению к прошлогодним показателям больше всего подорожали:

«Хилак форте», 30 мл. - 1 609 тенге (+20,3%);

(+20,3%); «Аквалор», 125 мл. - 2 008 тенге (+9,8%);

(+9,8%); «Но-шпа» 40 мг, 100 таблеток - 2 712 тенге (+9%);

(+9%); «Эссенциале форте Н», 30 капсул - 2 929 тенге (+8,2%);

(+8,2%); «Бронхикум-С», 100 мл - 1 479 тенге (+7,3%).

А больше всего подешевели следующие препараты:

Ацетилсалициловая кислота, 10 таблеток - 51 тенге (-11,5%);

(-11,5%); Парацетамол, 10 таблеток - 81 тенге (-8,7%);

(-8,7%); Азитромицин 500 мг, 3 таблетки - 931 тенге (-3,7%);

(-3,7%); «Гипотиазид» 25 мг, 20 таблеток - 1 100 тенге (-1%);

(-1%); «Верошпирон» 100 мг, 30 капсул - до 2 200 тенге (-0,6%).

Инфографика: Ranking.kz

Так распределились цены на лекарства в октябре. Их можно сравнить с показателями прошлых месяцев текущего года.

Напомним, что максимальная стоимость на лекарства устанавливается Приказом Министра здравоохранения РК «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944849-kak-izmenilis-tseny-na-lekarstva-v-kazahstane/