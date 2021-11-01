Что включает в себя добровольное медицинское страхование и сколько оно стоит в Казахстане

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Застраховаться можно на случай заболевания, конкретной болезни, смертельно опасного диагноза или, если нет возможности лечиться бесплатно в рамках обязательного страхования. На какой случай и за какую цену можно оформить полис, узнали журналисты Нурфин.

Добровольное медицинское страхование - это не просто платный аналог комплекса услуг, которые населению должны бесплатно предоставлять поликлиники. Такой полис может включать в себя дополнительные услуги, которые не входят в покрытие обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Рассмотрим, на какие случаи казахстанцы могут застраховать свое здоровье и сколько это им будет стоить.

Что включает в себя добровольное медицинское страхование

Полис добровольного медицинского страхования обеспечивает застрахованного медицинскими услугами в нужный момент.

Рассмотрим их список на примере продукта страховой компании Kommesk на основе информации с официального сайта. В годовой полис «Тумар» входят следующие услуги общей стоимостью до 3 миллионов тенге:

круглосуточная координационная служба, которая ведет запись, организует приемы и предоставляет информационную поддержку;

скорая медицинская помощь, включая госпитализацию и медицинское сопровождение;

амбулаторно-поликлиническая помощь по экстренным и лечебным показаниям: прием семейного врача и консультации узких специалистов, лабораторная диагностика, одно КТ или МРТ за период страхования, физиотерапия и другие медицинские процедуры;

стационарная помощь по экстренным и лечебным показаниям: пребывание в платном отделении, лечение, хирургическая помощь, обеспечение лекарственными препаратами и так далее.

медицинский осмотр раз в год;

один курс лечебного массажа;

услуги семейного врача и медсестры на дому;

вакцинация от гриппа;

стоматология;

медикаменты;

страхование выезжающих за рубеж с покрытием до 30 тысяч условных единиц по курсу в тенге.

Заплатить за такой полис, например, женщине 33 лет нужно будет 385 тысяч тенге в год.

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На официальном сайте страховой компании НСК мы нашли полисы подешевле, но их наполнение немного другое, и стоимость услуг, которые можно получить, поменьше.

Например, страховая программа "Долана «Комфорт» включает себя следующие услуги общей стоимостью 500 тысяч тенге на период страхования:

круглосуточная служба поддержки, организация вызова скорой помощи, запись на прием к специалистам, оформление документов и направлений;

осмотр, диагностика, медицинские назначения терапевтом и педиатром;

консультации ЛОРа, гинеколога, кардиолога, невропатолога и офтальмолога;

амбулаторные процедуры;

стоматологическая помощь на 20 тысяч тенге.

Стоимость такого полиса составит 35 тысяч тенге в год.

Чуть дороже, 75 тысяч тенге в год, будет стоить программа «Долана «Плюс», которая предполагает расширение услуг и их общей стоимости до 1 миллиона тенге. В нее, помимо вышеперечисленных, дополнительно входят следующие пункты:

организация госпитализации;

диагностические лабораторные исследования по показаниям;

ЭКГ, УЗИ, эндоскопия, ультразвуковая доплерография, рентгенография;

традиционная физиотерапия - 2 курса;

выезд семейного врача на дом или в офис;

лечебный массаж - 1 курс;

стоматологическая помощь на 45 тысяч тенге.

Полис с максимально возможным списком услуг на общую сумму 1,5 миллиона тенге в данной компании стоит 110 тысяч тенге в год. В него помимо всех вышеописанных услуг также входят:

традиционная физиотерапия по показаниям;

дневной стационар по экстренным и лечебным показаниям по направлению семейного врача;

Иллюстративное фото: Getty Images / ljubaphoto

стоматологическая помощь на 70 000 тенге;

профилактическое медицинское обследование терапевта, невропатолога, гинеколога, офтальмолога и ЛОР врача;

лечебный массаж - 2 курса;

консультация у пластического хирурга.

Вместе с тем отметим, что практически все вышеперечисленные услуги большинство казахстанцев должны получать бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Полисы добровольного медицинского страхования оформляют больше из-за удобства, отсутствия необходимости ждать своей записи и другой «волокиты».

При этом отметим, что, если не воспользоваться входящими в полис услугами в течение действия договора, то оплаченные деньги не возвращаются.

Кто обязательно должен застраховаться

Если казахстанские работники застрахованы в рамках ОСМС и могут получить медицинскую помощь бесплатно, то иностранные граждане, временно работающие на территории Казахстан, должны оформить полис добровольного медицинского страхования.

Например, услугу страхования на случай болезни нерезидентов предлагает страховая компания Jusan Garant. Стоимость полиса в этом случае стоит от 4 тысяч тенге на месяц до 15 тысяч тенге на год. Общая стоимость оказанных услуг может быть не выше 300 тысяч тенге.

В список услуг входит круглосуточная диспетчерская служба, скорая медицинская помощь и репатриация тела в случае смерти застрахованного.

Такой же полис иностранцы могут приобрести и в некоторых других компаниях Казахстана, его стоимость будет зависеть от списка услуг, срока, страховой суммы и других факторов.

Также жители Казахстана могут застраховаться от каких-то конкретных заболеваний и в случае их возникновений получить лечение или страховую выплату. Например, можно оформить полис страхования от онкологии или коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1939618-chto-vklyuchaet-v-sebya-dobrovolnoe-meditsinskoe-strahovanie-i-skolko-ono-stoit-v-kazahstane/