Казахстанцы смогут зарабатывать больше денег без регистрации ИП

Казахстанцы могут иметь доходы от своей деятельности без регистрации статуса индивидуального предпринимателя до определенной суммы годового дохода. И теперь она была увеличена, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Согласно новым поправкам в законодательство, казахстанцы смогут зарабатывать больше денег без необходимости регистрации ИП.

Лимит годового дохода для обязательной регистрации ИП повышен с 12-кратного размера минимальной заработной платы до 360-кратного размера месячного расчетного показателя.

С середины сентября 2025 года граждане смогут получать до 1 415 520 тенге в год (117 960 тенге в месяц) без регистрации ИП, но с обязательством самостоятельно уплачивать индивидуальный подоходный налог.

Индивидуальный предприниматель (ИП) – это лицо, которое имеет доходы от той или иной своей деятельности. Например, это может быть сдача квартир в аренду, продажа товаров или оказание услуг, в том числе в качестве такси.

Однако не всегда казахстанцы обязаны оформлять ИП – они могут лишь оплачивать отдельно индивидуальный подоходный налог (ИПН) как физическое лицо со своих доходов через декларацию 270.

Такая возможность действует при определенных условиях, включая уровень допустимого дохода без наличия ИП. И если ранее этот показатель был связан с размером минимальной заработной платы (МЗП), то теперь условия поменялись.

Это связано с принятием закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства".

Стикер на фоне ноутбука и блокнота. Иллюстративное фото: Anna Blazhuk/Getty Images

Что поменялось для казахстанцев

Согласно статье 35 Предпринимательского кодекса РК, казахстанцы обязаны регистрировать ИП, если они соответствуют одному из следующих условий:

используют труд наемных работников на постоянной основе;

имеют от частного предпринимательства годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством, в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер заработной платы (1,02 млн тенге на 2025 год).

Однако, согласно новым поправкам, лимит по годовому доходу для оформления ИП теперь будет повышен до 360-кратного размера месячного расчетного показателя (МРП).

То есть, теперь обязательство для регистрации ИП возникает, если годовой доход казахстанцев от их деятельности превышает 1 415 520 тенге на 2025 год (117 960 тенге в месяц).

Это позволит физическим лицам иметь более высокие доходы без необходимости регистрировать ИП. В то же время нельзя забывать, что они обязаны будут самостоятельно уплачивать ИПН с этих доходов, заполнив декларацию 270.

Новые нормы должны вступить в силу с середины сентября 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что выгоднее: получать официальную зарплату или трудоустроиться через ИП в Казахстане.

Также иногда работодатели могут просить своих сотрудников оформить ИП на свое имя. Однако такая схема может иметь серьезные риски.

А в 2026 году в Казахстане появится специальный налоговый режим для самозанятых. С его помощью можно будет официально сдавать недвижимость и платить по минимуму.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.