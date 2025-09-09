Казахстанцы смогут зарабатывать больше денег без регистрации ИП

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанцы смогут зарабатывать больше денег без регистрации ИП

      Опубликовано:

      Мужчина держит в руках кошелек с деньгами
      Бумажник с деньгами. Иллюстративное фото: gettyimages.com / bob_sato_1973

      Казахстанцы могут иметь доходы от своей деятельности без регистрации статуса индивидуального предпринимателя до определенной суммы годового дохода. И теперь она была увеличена, сообщает NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Согласно новым поправкам в законодательство, казахстанцы смогут зарабатывать больше денег без необходимости регистрации ИП.
      • Лимит годового дохода для обязательной регистрации ИП повышен с 12-кратного размера минимальной заработной платы до 360-кратного размера месячного расчетного показателя.
      • С середины сентября 2025 года граждане смогут получать до 1 415 520 тенге в год (117 960 тенге в месяц) без регистрации ИП, но с обязательством самостоятельно уплачивать индивидуальный подоходный налог.

      Индивидуальный предприниматель (ИП) – это лицо, которое имеет доходы от той или иной своей деятельности. Например, это может быть сдача квартир в аренду, продажа товаров или оказание услуг, в том числе в качестве такси.

      Однако не всегда казахстанцы обязаны оформлять ИП – они могут лишь оплачивать отдельно индивидуальный подоходный налог (ИПН) как физическое лицо со своих доходов через декларацию 270.

      Такая возможность действует при определенных условиях, включая уровень допустимого дохода без наличия ИП. И если ранее этот показатель был связан с размером минимальной заработной платы (МЗП), то теперь условия поменялись.

      Это связано с принятием закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства".

      Стикер с надписью на английском "Время налогов"
      Стикер на фоне ноутбука и блокнота. Иллюстративное фото: Anna Blazhuk/Getty Images

      Что поменялось для казахстанцев

      Согласно статье 35 Предпринимательского кодекса РК, казахстанцы обязаны регистрировать ИП, если они соответствуют одному из следующих условий:

      • используют труд наемных работников на постоянной основе;
      • имеют от частного предпринимательства годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством, в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер заработной платы (1,02 млн тенге на 2025 год).

      Однако, согласно новым поправкам, лимит по годовому доходу для оформления ИП теперь будет повышен до 360-кратного размера месячного расчетного показателя (МРП).

      То есть, теперь обязательство для регистрации ИП возникает, если годовой доход казахстанцев от их деятельности превышает 1 415 520 тенге на 2025 год (117 960 тенге в месяц).

      Это позволит физическим лицам иметь более высокие доходы без необходимости регистрировать ИП. В то же время нельзя забывать, что они обязаны будут самостоятельно уплачивать ИПН с этих доходов, заполнив декларацию 270.

      Новые нормы должны вступить в силу с середины сентября 2025 года.

      Ранее мы рассказывали, что выгоднее: получать официальную зарплату или трудоустроиться через ИП в Казахстане.

      Также иногда работодатели могут просить своих сотрудников оформить ИП на свое имя. Однако такая схема может иметь серьезные риски.

      А в 2026 году в Казахстане появится специальный налоговый режим для самозанятых. С его помощью можно будет официально сдавать недвижимость и платить по минимуму.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Всеобщее декларирование
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.