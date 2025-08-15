Почти все вычеты из зарплат убрали: что останется казахстанцам

Налоговые вычеты экономят деньги казахстанцев, однако с 2026 года почти все они исчезнут. Останутся только три, среди которых базовый в повышенном размере. Подробности читайте на NUR.KZ.

На данный момент в Казахстане действует целый ряд налоговых вычетов, которые могут использовать граждане, чтобы снизить налоговую нагрузку. Главное делать это на законных основаниях.

Применять их можно в разных ситуациях, например, при оплате лечения, обучения или ипотеки. Также отдельные вычеты существуют для многодетных семей. Эти вычеты называются "прочими".

Однако в скором времени все они исчезнут. Дело в том, что правительство решило оптимизировать механизм вычетов, убрав все прочие налоговые вычеты.

Произойдет "оптимизация" вместе с вступлением в силу нового Налогового кодекса РК 1 января 2026 года. Как сообщает портал "Учет", после этого у казахстанцев останется только три вычета:

базовый – применяется автоматически ко всем гражданам;

вычет социальных платежей – до уплаты налогов с зарплат казахстанцев снимается часть средств, которые идут на пенсионные и страховые взносы. У работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) снимаются еще и соцотчисления. Вычет освобождает эти суммы от уплаты налога;

социальный налоговый вычет – положен определенным категориям граждан, например, лицам с инвалидностью и ветеранам войны.

Как будут работать вычеты в 2026 году

На текущий момент базовый налоговый вычет равен 14 месячным расчетным показателям (МРП), однако со следующего года он вырастет сразу до 30 МРП в месяц, но не более 360 МРП в год.

Что касается социального налогового вычета, то он, как и прежде, будет равен 882 МРП. Применять его могут люди с инвалидностью 3 группы, родители/опекуны детей с инвалидностью, участники великой отечественной войны и приравненные к ним, ветераны боевых действий, а также некоторые труженики тыла.

Вычет в размере 882 МРП также доступен:

одному из родителей, опекунов или попечителей ребенка с инвалидностью – за каждого такого ребенка до 18 лет;

одному из родителей, опекунов или попечителей лица с инвалидностью с детства – в течение всей его жизни;

одному из усыновителей (удочерителей) – за каждого ребенка до достижения им 18 лет;

одному из приемных родителей, принявших детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, на весь срок действия договора о передаче ребенка в приемную семью.

При этом казахстанцы с инвалидностью 1 и 2 групп могут рассчитывать на налоговый вычет в размере 5 000 МРП.

Как налоговый вычет экономит деньги

Важно понимать, что вычет не является выплатой. Он уменьшает сумму, с которой казахстанцы платят налоги.

Работает это так:

работник по договору получает 200 тыс. тенге. С этой суммы снимают 10% на обязательный пенсионный взнос, вычитают взнос в 2% на обязательную медстраховку и применяют налоговый вычет на 30 МРП. По итогу сумма составляет 58 040 тенге, и вот с нее снимают ИПН в размере 10%. Зарплата "на руки" составит 170 196 тенге, тогда как при вычете 14 МРП было бы лишь 163 905 тенге.

Также важно учесть, что МРП в 2026 году вырастет, а это значит, что сумма вычета станет больше, и, соответственно, на руки казахстанцы начнут получать больше, даже если их реальная зарплата не изменится.

Ранее также обсуждалась возможность повышения минимальной заработной платы в Казахстане.

