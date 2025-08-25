jitsu gif
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Алматинцы нашли альтернативу мопедам, однако избежать регистрации не удалось

    Опубликовано:

    Сотрудники полиции с владельцем электровелосипеда
    Рейд. Скриншот из видео: Polisia.kz

    В Алматы полиция усилила рейды с разъяснениями о необходимости регистрации электровелосипедов, на которые горожане пересаживаются вместо мопедов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

    На медиапортале Polisia.kz сообщили, что многие алматинцы выбирают электровелосипеды как альтернативу мопедам, чтобы избежать регистрации транспортного средства. Однако современные модели могут разгоняться до 40-45 км/ч и оснащены двигателями мощностью от 400 Вт. А эти параметры превышают установленные законом нормы, что автоматически относит такие велосипеды к категории мопедов.

    В связи с этим алматинцам напомнили, что электровелосипеды также требуют обязательной регистрации, технического паспорта, государственного номера и страховки.

    "Мы знаем, что электровелосипеды вызывают интерес у многих. Но нужно помнить, что по закону транспортные средства с мощностью более 250 Вт и скоростью свыше 25 км/ч считаются мопедами. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования без регистрации и соответствующих документов", - пояснил начальник управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

    По его словам, регистрация нужна не только для безопасности, но и для самих владельцев, чтобы подтвердить их право собственности. В случае краже или утере это облегчит возврат транспортного средства законному владельцу.

    Также полицейские напоминают, что незарегистрированные электровелосипеды усложняют дорожную ситуацию и повышают риск аварий.

    Напомним, в начале лета мы писали, что в теплое время года казахстанцы предпочитают альтернативный транспорт, чтобы не стоять в пробках. Но правила их пользования изменились, а за нарушения грозят штрафы.

    До этого замминистра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал о планах ужесточения закона касательно самокатчиков и велосипедистов.

