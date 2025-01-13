Что нужно для регистрации мопедов в Казахстане

МВД Казахстана опубликовало приказ, в котором перечислили документы, необходимые для регистрации мопеда. Среди них будут и те, что подтверждают уплату пошлины. Подробности читайте на NUR.KZ.

В скором времени в Казахстане всем владельцам мопедов нужно будет не только иметь водительские права, но и регистрировать свои транспортные средства с получением на них госномеров.

В связи с этим Министерство внутренних дел РК опубликовало приказ, в котором подробно описан процесс регистрации мопедов, а также перечислены документы, которые должны быть у владельцев транспортных средств при их регистрации.

Список документов, необходимых для регистрации мопеда в Казахстане:

удостоверение личности;

документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора (0,25 МРП) и госпошлины за выдачу техпаспорта (1,25 МРП) – 983 тенге и 4 915 тенге в 2025 году соответственно;

и в 2025 году соответственно; заявление о государственной регистрации мопеда – в нем нужно будет указать характеристики транспортного средства;

технический документ (при наличии) или сведения о технических характеристиках мопеда;

прежний техпаспорт и госномер, если есть;

акт осмотра транспортного средства (при первичной регистрации);

доверенность, если за владельца мопед оформляет другой человек.

Стоит отметить, что сам приказ вступит в силу только 5 апреля 2025 года, однако, как отмечает портал "Колеса", регистрировать мопеды, по заявлению председателя Комитета административной полиции МВД РК Серика Тусупова, собираются начать уже во второй декаде января.

Ранее стало известно, что с апреля водителей незарегистрированных мопедов начнут привлекать к административной ответственности.